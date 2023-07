Nevrijeme koje je poharalo Sloveniju stiglo i u Hrvatsku: U Zagorju već pada jaka kiša

Nevrijeme koje je poharalo Sloveniju približava se i Hrvatskoj. U Zagorju je već počela jaka kiša, a meteorolozi upozoravaju da bi mogla početi padati i tuča.

- Kod Klanjca u Hrvatskom zagorju pada baš jaka kiša - rekao nam je čitatelj.

DHMZ za danas prognozira u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i intenzivniji popodne i navečer. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom.

U Dalmaciji djelomice sunčano i vruće te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu i sjeverozapadnjak, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 30 do 35 °C.

Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima sjevernim dijelom Slovenije protutnjalo je jako nevrijeme praćeno tučom. Najteže je, prema prvim informacijama bilo na području Velenja i Pomurja, a pojedine su prometnice neprohodne zbog srušenih stabala. Prognoze govore da će se vremenske nepogode nastaviti i tijekom dana jer će se oluje događati na području cijele zemlje.

Foto: Tadej Kirincic

Sudeći prema radarskim slikama, kroz nekoliko sati oluja će ponovno prohujati sjeverozapadom Hrvatske.