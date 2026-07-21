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oluja rušila stabla

Nevrijeme napravilo kaos u BiH: Grom usmrtio desetke ovaca, padala tuča veličine šake

Piše HINA,
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Nevrijeme napravilo kaos u BiH: Grom usmrtio desetke ovaca, padala tuča veličine šake
Foto: Zvonimir Barisin
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Više od 30 ovaca usmrtio je grom nedaleko Kupresa u Bosni i Hercegovini koju je u utorak pogodilo snažno nevrijeme

Grom je oko 13 sati udario u stado na planini Hrbina kod Kupresa, ubivši između 30 i 35 ovaca. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije uginulih životinja, a nisu zabilježene posljedice za ljude.  Ranije tijekom dana Europski laboratorij za prognozu oluja ESTOFEX za dio Balkana izdao najviši, treći stupanj upozorenja zbog opasnosti od olujnog vjetra, tuče i snažnih grmljavinskih pljuskova. 

Nevrijeme je bilo najizraženije u Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka je zabilježena superćelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom.

Nevrijeme je pogodilo i područje Čapljine. U Počitelju su snažni udari vjetra obarali stabla na prometnicu M-17, pa su intervenirali vatrogasci. 

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Jaka tuča zahvatila je i Grude, gdje je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i ceste te izazvala štetu na poljoprivrednim površinama.

Oluja praćena velikom količinom padalina tijekom dana poplavila je i ulice glavnoga grada Sarajeva. 

Obilna kiša, snažan vjetar i tuča pogodili su i Bugojno te Donji Vakuf u središnjoj Bosni. Ondje su oštećeni usjevi, voćnjaci i vrtovi, a na pojedinim objektima stradali su i krovovi.  

Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja i Stoca gdje je padala tuča veličine šake. 

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