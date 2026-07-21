Nevrijeme napravilo kaos u BiH: Grom usmrtio desetke ovaca, padala tuča veličine šake

Grom je oko 13 sati udario u stado na planini Hrbina kod Kupresa, ubivši između 30 i 35 ovaca. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije uginulih životinja, a nisu zabilježene posljedice za ljude. Ranije tijekom dana Europski laboratorij za prognozu oluja ESTOFEX za dio Balkana izdao najviši, treći stupanj upozorenja zbog opasnosti od olujnog vjetra, tuče i snažnih grmljavinskih pljuskova.

Nevrijeme je bilo najizraženije u Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka je zabilježena superćelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom.

Nevrijeme je pogodilo i područje Čapljine. U Počitelju su snažni udari vjetra obarali stabla na prometnicu M-17, pa su intervenirali vatrogasci.

Jaka tuča zahvatila je i Grude, gdje je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i ceste te izazvala štetu na poljoprivrednim površinama.

Oluja praćena velikom količinom padalina tijekom dana poplavila je i ulice glavnoga grada Sarajeva.

Obilna kiša, snažan vjetar i tuča pogodili su i Bugojno te Donji Vakuf u središnjoj Bosni. Ondje su oštećeni usjevi, voćnjaci i vrtovi, a na pojedinim objektima stradali su i krovovi.

Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja i Stoca gdje je padala tuča veličine šake.