Nevrijeme poharalo i Mirogoj: 'Tužno. Ovo je kao smak svijeta'

Nevrijeme poharalo i Mirogoj: 'Tužno. Ovo je kao smak svijeta'
3
Foto: HRT radio Sljeme

Na službenim stranicama Gradskih groblja Zagreb, za sada ne piše ništa o šteti, samo da su bila tri ispraćaja na krematoriju

Nevrijeme koje je u petak poharalo Zagreb, napravilo je štetu i na gradskom groblju Mirogoj. Olujni vjetar iščupao je na desetke velikih stabala, a sve se vidi na snimci koju je objavila Facebook stranica HRT Radio Sljeme. Neka su stabla završila i na grobovima te im nanijela štetu. U tužnom videozapisu se vide i odlomljeni dijelovi crjepova.

'Draženov dom je teško oštećen, sigurnost je prioritet'. Cibona objavila gdje će igrati utakmice

"Pet minuta tuge s Mirogoja... pogledajte", piše u opisu videa. 

Oštećena su i stabla ispred groblja, u veličanstvenoj Aleji Hermana Bollea, a neka su se našla dijelom i na kolniku. Nanizalo se komentara. 

Foto: HRT radio Sljeme

- Ovo je kao smak svijeta. Tužno - napisala je jedna Zagrepčanka. "Užas, a obnova će trajati barem 10 godina", nadovezala se druga. "Neeee… groblje je ionako teško oštećeno i uopće se ne ide s obnovom i sad još ovo", još je jedan od komentara. 

Foto: HRT radio Sljeme

Na službenim stranicama Gradskih groblja Zagreb, za sada ne piše ništa o šteti, samo da su bila tri ispraćaja na krematoriju. 

Komentari 3
OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

