Nevrijeme poharalo Sloveniju: Vjetar trgao stabla, čupao i krovove! Tisuće ljudi bez struje

Jako nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i lokalno tučom, zahvatilo je u srijedu veći dio Slovenije, označivši nagli kraj ljetnih vrućina. Hladna fronta, koja je stigla iz smjera Italije, najprije je pogodila zapadne dijelove zemlje, a zatim se tijekom dana premještala prema istoku, uzrokujući znatnu materijalnu štetu i kaos u prometu, piše 24ur.com.

Olujni sustav protutnjao zemljom

Prognoze su se obistinile već u jutarnjim satima. Na slovenskoj obali zabilježeni su udari vjetra do 50 km/h, dok je na meteorološkoj postaji na Kaninu izmjeren udar od čak 103 km/h. Nevrijeme se tijekom prijepodneva proširilo prema unutrašnjosti, a oko podneva zahvatilo je i Ljubljanu. U glavnom gradu vjetar je s jedne stambene zgrade otpuhao krov, a zabilježeno je i rušenje drveća. Jedno stablo palo je na obilaznicu, što je uzrokovalo zastoje, a kolone su nastale i na autocesti kod Karavanki. Zbog nevremena na području Domžala, Kamnika i Grosuplja tisuće su korisnika ostale bez električne energije.

Ovakav intenzitet nevremena rezultat je sudara dvaju snažnih meteoroloških sustava. Kako navode prognostičari, duboka ciklona nad zapadnom Europom pogurala je hladnu frontu, takozvani "ubojicu ljeta", ravno na izrazito vruću zračnu masu koja je danima bila nad središnjom Europom.

Taj je sraz stvorio eksplozivnu atmosferu. Dodatnu energiju olujama dala je rekordno topla voda Sredozemnog mora, koja je osigurala goleme količine vlage. Atmosfera je bila ekstremno nestabilna, s vrijednostima potencijalne energije (CAPE) koje su prelazile 3000 do 4000 džula po kilogramu (J/kg), što je pogodovalo razvoju snažnih superćelijskih oluja sposobnih proizvesti krupnu tuču, razorne udare vjetra i bujične poplave. Meteorolozi su upozoravali i na mogućnost pojave tornada, osobito nad sjevernim Jadranom.

Izdana upozorenja, nestabilno i u četvrtak

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) za srijedu je izdala narančasto upozorenje za zapadni dio zemlje zbog povećane vjerojatnosti jakih grmljavinskih nevremena, uz savjet građanima da potraže zaklon i izbjegavaju boravak na otvorenom. Upozorenja su se tijekom dana proširila na ostatak zemlje. Slična upozorenja žute razine izdao je i hrvatski DHMZ za susjedna područja, od riječke do zagrebačke regije. Prema prognozama, nestabilno vrijeme s kišom i grmljavinom nastavit će se i u četvrtak, kada se očekuje osjetan pad temperature za 15 do 20 stupnjeva. Smirivanje vremena i prestanak oborina očekuju se tek u petak.

*uz korištenje AI-ja