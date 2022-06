Nevrijeme stiglo nadomak Hrvatske, oglasio se i Europski sustav upozorenja za oluje

Državni hidrometeorološki zavod je proglasio crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure, a najjači udari vjetra bi mogli biti 40-70 čvorova (75-130 km/h). Crveni meteoalarm označava vrlo opasno vrijeme.

Za područje Kvarnera i Kvarnerića proglašen je narančast meteoalarm koji označuju opasno vrijeme, dok je za područje zapadne Istre, sjeverne, zapadne i južne Dalmacije proglašen žuti meteoalarm.

- U unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na istoku i pljuskovima s grmljavinom, pri čemu oborina lokalno može biti obilna. Poslijepodne djelomično smanjenje naoblake, no i dalje uz pljuskove uglavnom na istoku i u gorju. Na Jadranu u prvom dijelu dana promjenjivo, tek rijetko uz poneki pljusak, a zatim sunčanije. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjeren do jak sjeverni vjetar i bura, podno Velebita i olujna. Najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 °C, u gorju niža - navodi Državni hidrometerološki zavod u svojoj prognozi za petak.

Na sjeveru Hrvatske puhat će olujni vjetar i padati tuča, upozorio je Estofex koji je to područje izdvojio kao najugroženije.

Prognoza danas

U Hrvatskoj će danas uglavnom biti sunčano i vruće, ali je popodne moguć razvoj oblaka i grmljavinsko nevrijeme s pljuskovima u unutrašnjosti zemlje. Najprije u gorju, prema večeri u središnjoj Hrvatskoj, a potom i na istoku zemlje. Pljuskovi pritom mogu biti i izraženiji, osobito u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE.

Putujete za produženi vikend? Evo kakvo vas vrijeme čeka

U petak će biti djelomično sunčano uz umjeren i jak sjeverni vjetar i sjeverozapadnjak. U gorju ponegdje može biti malo kiše i ponekog lokalnog pljuska.

Ostatak produženog vikenda trebao bi donijeti uglavnom lijepo i sunčano vrijeme.

U subotu će biti pretežno sunčano, a lijepo vrijeme nastavit će se i u nedjelju kada se očekuje i dodatan porast temperature.

Na Jadranu će biti lijepo i sunčano, a temeprature će biti dosta visoke. Jedino su u petak poslijepodne u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

U petak će zapuhati umjerena, prema kraju dana i jaka bura, a vjetrovito uz buru zadržat će se i u prvom dijelu subote. U nedjelju će biti sunčano i vruće, a vjetar će znatno oslabjeti.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE.

Najčitaniji članci