Nevrijeme stvara probleme u prometu! Ne vozi katamaran Mali Lošinj-Cres-Rijeka

U prekidu je katamaranska linija 9308 Mali Lošinj-Cres-Rijeka zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u subotu. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC3 u mjestu Nedelišće vozi se uz privremenu regulaciju prometa - promet se odvija uz ručnu regulaciju prometa.

Kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je tri kilometra.