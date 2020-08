Nevrijeme u Dalmaciji: Poplava, tuča, olujni vjetar i visoki valovi

<p>Nevrijeme je stiglo i do Dalmacije. Poslijepodne je počelo jako naoblačenje, a zatim i oluja. </p><p>Na Šolti je bilo tuče, a nešto tuče palo je i u Kaštelima. Na Čiovu se digao jak vjetar južnih smjerove i povećao opasnost na moru zbog visokih i jakih valova, javlja Dalmatinski portal. </p><p>U Splitu se podignulo i more pa je poplavila i riva. </p><p>Naši čitatelji poslali su nam snimke nevremena u Makarskoj i na Bolu na Braču gdje je došlo i do poplave. </p>