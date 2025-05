Nevrijeme zahvatilo Čazmu, a ovi oblaci upravi stižu nad Istru

Gotovo cijela Hrvatska nalazi se pod meteoalarmom. Na snazi je žuto upozorenje, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Čitatelji nam javljaju o nevremenu koje je u četvrtak popodne zahvatilo područje Čazme.

A nevrijeme stiže i nad Istru, što se vidi na meteokartama, te donosi kišni val. Istramet piše da noćas slijedi glavnina pogoršanja nevremena, ali da će vrlo nestabilan biti i petak te donijeti i jaku buru.

Meteoalarm je upaljen i u petak za cijelu Hrvatsku, također žuto upozorenje.

- Pretežno oblačno s kišom, ponegdje obilnom, uglavnom na Jadranu i uz njega u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. U drugom dijelu dana postupan prestanak oborine, najprije na Jadranu i smanjenje naoblake. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, na sjeveru na udare i olujna, na srednjem prolazno sjeverozapadnjak, a na jugu još veći dio dana umjereno jugo. Temperatura zraka uglavnom između 11 i 16 °C, navečer na kopnu još svježije, u Dalmaciji najniža od 15 do 19, a najviša od 17 do 22 °C - objavio je DHMZ prognozu za petak.