New York: Izabrat će ljevičara Mamdanija za gradonačelnika?

Demokratske pobjede ondje tumačile bi se kao signali da se oslabjela oporba vraća u život uoči međuizbora sljedeće godine koji će odlučiti o kontroli Kongresa

Predviđa se da će Njujorčani u utorak izabrati ljevičara Zohrana Mamdanija za gradonačelnika, čime bi se otvorila nova fronta protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i povećale bojazni da će se predsjednik osvetiti gradu u kojem je stekao ime. Dok Mamdanijev uspon dominira naslovima, izbori za guvernera u Virginiji i New Jerseyju smatraju se još važnijim pokazateljima američkog političkog raspoloženja gotovo 10 mjeseci nakon početka Trumpove desničarske vladavine.

Demokratske pobjede ondje tumačile bi se kao signali da se oslabjela oporba vraća u život uoči međuizbora sljedeće godine koji će odlučiti o kontroli Kongresa.

Trump je u ponedjeljak zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako demokrat Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika.

Trump je na svojoj platformi Truth Social nazvao 34-godišnjeg kandidata "komunistom" koji bi grad ostavio s "NULA šansi za uspjeh, ili čak preživljavanje".

Rekao je da je - ako Mamdani pobijedi - "vrlo malo vjerojatno da ću pridonositi saveznim sredstvima, osim minimalno potrebnog iznosa."

Mamdani, koji se bez ustručavanja opisuje kao socijalist i zalaže se za smanjenje troškova za obične Njujorčane, vodi za sedam bodova sa 41 posto u najnovijoj anketi AtlasIntela.

Iza 34-godišnjeg Mamdanija bivši je guverner države Andrew Cuomo sa 34 posto, kojeg podržava Trump kao 'manje zlo'.

„Sviđa li vam se osobno Andrew Cuomo ili ne, stvarno nemate izbora. Morate glasati za njega i nadati se da će obaviti fantastičan posao“, objavio je Trump u ponedjeljak navečer na Truth Socialu. „On je to sposoban, Mamdani nije!“

Neovisni kandidat Cuomo, dugogodišnji Trumpov kritičar koji je i bivši demokratski guverner New Yorka, odgovorio je na takvu podršku: „On ne podržava mene. On se protivi Mamdaniju.“, prenio je BBC.

Republikanski kandidat Curtis Sliwa, osnivač građanske patrolne skupine za kriminal Guardian Angels, ima 24 posto potpore - što je margina koja bi mogla utjecati na rezultate ako bi se dovoljno njegovih pristaša prebacilo na Cuoma.

Ukupno 1,14 milijuna glasova dano je 2021. godine, kada je izabran sadašnji gradonačelnik Eric Adams, koji se povukao nakon što se njegova kampanja za reizbor mučila s dobivanjem zamaha usred skandala i optužbi za korupciju. Podržao je 67-godišnjeg Cuoma.

Bude li izabran, Mamdani bi bio prvi muslimanski njujorški gradonačelnik, a krajnje desničarski republikanci preziru video koji je objavio na arapskom u gradu poznatom po raznolikosti.

Cuomo je u ponedjeljak posjetio svih pet gradskih četvrti, dok je Sliwa ispresijecao grad promovirajući svoju poruku "strogo protiv kriminala".

Utrka se usredotočila na troškove života, kriminal i na način kako će se svaki kandidat nositi s Trumpom, koji je zaprijetio da će gradu uskratiti savezna sredstva.

Mamdani je uzvratio tijekom kampanje u Queensu u ponedjeljak.

"Ono što se samo nagađalo i čega se pribojavalo postalo je ogoljeno i besramno - pokret 'MAGA' prigrlio je Andrewa Cuoma", rekao je.

Profesor politologije na Sveučilištu Syracuse Grant Reeher rekao je da bi Mamdanijeva pobjeda postavila temelje za "obračun" s Trumpom.

"Trump će se agresivnije ponašati prema New Yorku", rekao je. "Doći će do neke vrste političkog obračuna."

Mamdanijev nevjerojatan uspon do praga vođenja najvećega američkog grada također je potresao Demokratsku stranku, koja se bori odlučiti hoće li prihvatiti centristički ili populistički, ljevičarski put.

Navodno je i Barrack Obama razgovarao s Mamdanijem tijekom vikenda, ali - odražavajući unutarstranačke podjele - suzdržao se od javne podrške.

Birači u državama New Jersey i Virginia biraju novog guvernera u utorak.

Demokratska kandidatkinja Mikie Sherrill, bivša pilotkinja mornaričkog helikoptera, suočava se s republikancem Jackom Ciattarellijem, poslovnim čovjekom kojeg podržava Trump, a njih dvoje su, prema anketama, izjednačeni.

U utrci za guvernerku Virginije, demokratska kandidatkinja Abigail Spanberger u anketama uvjerljivo vodi nad republikanskom zamjenicom guvernerke Virginije Winsome Earle-Sears.

