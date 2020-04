New York: Liječnici ne smiju oživljavati pacijente bez pulsa

Država New York objavila je novi "vodič" za liječnike hitne pomoći u kojem im zabranjuje da oživljavaju pacijente koji u bolnicu dođu bez pulsa. Na taj su se potez odlučili kako kažu, jer su bolnice prepune pacijenata s koronom. Također, tako žele tijekom pandemije zaštititi liječnike kako bi se što manje izlagali riziku. Bitno je i da optimalno koriste opremu kako bi se spasilo što više ljudi zarađenih virusom.

Liječnici su zgroženi.

Kažu kako je prije bilo pravilo da se svima pruži šansa te da se ljude sa zastojem srca oživljavala 20 minuta. Iako većina njih ne preživi, na 100 takvih pacijenata tri ili četiri pacijenta uspiju vratiti u život.

- I to se broji za to troje ili četvero ljudi to je velika stvar. Mi radimo ovaj posao kako bi oživljavali ljude, a sada nam zabranjuju da to radimo - kažu ogorčeni liječnici, piše NYpost.

Vlasti se opravdavaju da takve upute postoje i u ostalim saveznim državama, ali i u drugim državama svijeta koje su pogođene pandemijom.