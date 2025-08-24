Obavijesti

SVJETSKI MEDIJI O KONCERTU

New York Times: 'Thompsonov fašistički pozdrav podsjetio je na krvavu prošlost Hrvatske'
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Novinari američkog lista primijetili su i da su mnogi Thompsonovi fanovi nosili crne beretke i majice s obilježjima ustaške vojske...

Američki The New York Times objavio je opsežan tekst o Marku Perkoviću Thompsonu i njegovim koncertima u Zagrebu i Sinju, opisujući ih kao spektakularne, ali i duboko kontroverzne događaje. U izvještaju stoji da su “stotine dronova iscrtale likove Djevice Marije, anđela i križa” dok je Thompson izlazio na pozornicu. Atmosferu su, piše portal, pratili vatromet, plamen i gromoglasni zvukovi gitare, nakon čega je uslijedilo masovno skandiranje publike.

The New York Times navodi kako je pjevač, poznat po ratnom nadimku Thompson (po oružju), poveo desetke tisuća ljudi u ustaški pozdrav iz vremena NDH. “Za dom!”, uzviknuo je s pozornice, a publika odgovorila: “Spremni!”. Riječ je o pozdravu, podsjećaju, koji je bio simbol režima čija je brutalnost šokirala i nacističke saveznike.

- Već tri desetljeća Thompson (58), hard rock pjevač i kantautor te veteran balkanskih ratova 1990-ih, koristi nacionalističku retoriku u svojim pjesmama kako bi sebe i svoje obožavatelje prikazao kao nepokolebljive čuvare hrvatske baštine - stoji u tekstu.

Nadalje, u tekstu se ističe da je koncert u Zagrebu, na kojem su se prema riječima organizatora okupili i do pola milijuna ljudi, izazvao osudu Europske komisije, koja je osudila “svaki izraz fašizma koji nas podsjeća na najmračnija razdoblja europske povijesti”. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je koncert promocijom “neonacističkih vrijednosti”.

Novinari američkog lista primijetili su i da su mnogi Thompsonovi fanovi nosili crne beretke i majice s obilježjima ustaške vojske. Neki su, piše NYT, bili s djecom, dok je dio publike isticao kako u pjesmama vide slavljenje domoljublja, a ne fašističku nostalgiju.

List donosi i riječi zagrebačkog povjesničara Hrvoja Klasića, koji tvrdi da Thompsonovu popularnost među mladima djelomično potiče i “efekt zabranjenog voća”. Kontroverza, dodaje, često čini ono što je zabranjeno još privlačnijim.

The New York Times zaključuje da Thompsonovi koncerti otkrivaju dvoznačnu prirodu suvremene Hrvatske: s jedne strane slavljenje domoljublja i katoličke tradicije, a s druge relativizaciju mračnih poglavlja povijesti i pomak društva udesno.

