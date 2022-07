New York: Zabranili nošenje oružja na javnim mjestima

Oni koji žele dozvolu za nošenje oružja morati će dokazati svoje vještine pucanja i državnim službenicima na pregled dati profile na društvenim mrežama.

Ovaj zakon usvojen je na izvanrednoj zakonodavnoj sjednici, a njegovo donošenje potakla je prošlotjedna presuda Vrhovnog suda kojom su poništeni sto godina stari restriktivni zakoni o nošenju oružja u New Yorku. Većina konzervativnih sudaca Vrhovnog suda po prvi je put o povijesti presudila da Ustav SAD-a jamči pravo na nošenje oružja u javnosti radi samoobrane.

Demokratski vođe New Yorka osudili su presudu Vrhovnog suda jer smatraju da će zbog više vlasnika oružja biti i više oružanog nasilja.

Priznaju da moraju olabaviti uvjete za davanje dozvola kako bi ispoštovali presudu, ali će u ime javne sigurnosti nastojati zadržati što više ograničenja. Neka od tih ograničenja zasigurno će biti predmetom sudskih tužbi.

Vrhovni sud je odlučio da su zbog uvjeta za dozvolu koji su u New Yorku na snazi od 1911. državni službenici imali previše mogućnosti za odbijanje davanja dozvole.

Demokratska guvernerka savezne države New York Kathy Hochul sazvala je ovu izvanrednu sjednicu i kazala da su dosadašnji zakoni o držanju oružja u New Yorku rezultirali time da New York ima petu najnižu stopu smrtnosti od vatrenog oružja od 50 saveznih država.

„Naša savezna država nastavit će štititi građane New Yorka, unatoč presudi Vrhovnog suda“, kazala je tijekom konferencije u glavnom gradu Albanyju, dok su zakonodavci raspravljali o zakonu.

„Oni možda misle da mogu promijeniti naše živote jednim potezom pera, ali i mi imamo pera“, dodala je.

