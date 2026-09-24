Nezadovoljni mještani blokirali cestu prema cementari Holcim: 'Izigrani smo i prevareni'

Stanovnici Koromačnog i Labinštine u četvrtak navečer blokirali su cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji.

Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je građani traže nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.

"Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Nažalost, u cijeloj toj priči naziv cementare više nitko ne spominje nego se sve češće govori o spalionici otpada. Želimo reći dosta!", poručila je.

Pejić je naglasila i da je večerašnja akcija "tek početak" znatno šireg otpora te najavila da će takve akcije organizirati i idućih dana.

"To je tek početak organiziranih akcija blokiranja dolaska kamiona, neovisno o gospićkom otpadu", kazala je.

Kako se doznaje od policije, cijela akcija protekla je bez ekscesa.

Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije bio upoznat s okupljanjem nezadovoljnih mještana te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.