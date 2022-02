Da je počeo rat saznali smo u zrakoplovu za Hrvatsku. Ma ni u snu nismo vjerovali da će do toga doći. Sad se suočavamo i s problemima koji su zadesili Sberbanku. Ondje je sav novac prikupljen za liječenje Kiare, a ja sam vjerojatno ostao i bez posla jer sam zaposlenik te banke, kaže nam vidno zabrinut Valentino Goršić, otac Kiare (7), koja se bori sa zloćudnim tumorom na mozgu i za koju je Hrvatska skupila milijune kako bi dobila priliku za liječenje koje život znači. Oko 18 milijuna kuna donirali su ljudi iz cijele zemlje, ali i puno šire. Većina tog novca sad je zamrznuta u Sberbanci.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nemam snage. Spavao sam od 6.20 do 6.45. Obratili smo se HNB-u i nadamo se da će naći rješenje. Što se same banke tiče, doista je teška situacija. Vjerujem da će pokušati naći strateškog partnera, no pitanje je koliko će to biti uspješno u ovoj situaciji - kaže nam Valentino, koji se sa suprugom usred pandemije svakim atomom snage borio za spas svoje curice. Taman kad su se počeli pokazivati pozitivni rezultati, uslijedio je novi šok.

- U Hrvatsku smo stigli prije dva dana i htjeli smo to vrijeme provesti u krugu najuže obitelji. Javili smo se samo Kiarinu liječniku u Klaićevu, koji je iskreno bio pozitivno zatečen rezultatima liječenja. Magnet je pokazao da se na mjestu tumora vidi sad samo 'rupa' gdje je bio. Naravno, liječenje ide dalje, ali to nam je dalo snage. Moram se još jednom zahvaliti svim ljudima koji su nam pomogli i koji nam pomažu. Kiarino zdravlje nam je naravno na prvome mjestu, ali teško je kad se uz to moramo opet boriti sa stvarima za koje smo vjerovali da smo nekako riješili - kaže nam Valentino. Kiara se u San Francisco vraća, odnosno trebala bi se vratiti 9. travnja.

Hrvatska narodna banka uvela je dvodnevni moratorij ruskoj Sberbanci koji je posljedica žestokih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini. One su se prelile i na poslovanje Sberbanke. Zbog naglog narušavanja likvidnosti, Europska središnja banka, koja izravno nadzire Sberbank, objavila je da Sberbank propada ili će vjerojatno propasti. HNB je objavio kako će građani i poduzeća u sljedeća dva dana moći dnevno raspolagati s maksimalno 7280 kuna. Viceguverner Roman Šubić uvjerava građane da će se za dva dana sve stabilizirati. Pojasnio je i za obitelj Goršić i za sredstva prikupljena za Kiaru da se ne može napraviti iznimka te da i oni moraju pričekati da prođe dvodnevni moratorij, a onda će se znati više.

A već sutra bi Sberbanka mogla imati novog vlasnika. Jutarnji list saznaje da se priprema hitna prodaje Sberbanke u Hrvatskoj.