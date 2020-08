Ni Švabo nije što je nekad bio: Ne 'verstehaju' zašto ne smiju glisirati pa dobivaju kazne...

<p>Dobar dan! Molimo vas da ugasite motor na kratko! Molit ću vas dokumente za voditelja brodice, osiguranje i dokumente od plovila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najviše kazni 'zaradili' su Nijemci</strong></p><p>Otprilike tim je riječima upravitelj stroja posade pomorske patrole iz Rijeke <strong>Predrag Turić</strong> (51) hrvatskom državljaninu najavio kršenje jednog od glavnih pravila pomorskog prometa - nije dopušteno glisiranje do 300 metara od obale.</p><p>- Ali nisam znao. Trebate vidjeti što drugi rade po zaljevu. Tražio sam po internetu u kojoj brzini počinje glisiranje i nisam to nigdje našao - žalio se Hrvat.</p><p>- Sad ćemo sve objasniti - strpljiv je bio Predrag koji nakon devet godina službe u pomorskoj policiji dobro zna kako najlakše objasniti prekršaj.</p><p>Ljetna turistička sezona znači i povećanje broja plovila na moru. Više plovila, više prekršaja, a time i puno posla za pomorsku policiju. Riječka pomorska patrola pokriva oko 24 četvorna km sjevernog Jadrana te nadzire državnu granicu. U smjeni koja traje od osam do 12 sati rade tri člana posade - zapovjednik broda, upravitelj stroja i mornar - koji funkcioniraju kao obitelj.</p><h2>Posla manje, glisiranja ima </h2><p>Ove godine se opseg posla zbog pandemije korone uvelike smanjio, no glisiranje i dalje ostaje bolna točka za mnoge. U to smo se i sami uvjerili sa zapovjednikom<strong> Brunom Mataićem</strong> (50), strojarom <strong>Predragom </strong>i mornarkom <strong>Tiffany Tauković </strong>(25), s kojima smo odradili smjenu. Krenuli smo s riječke rive pri temperaturi od 27 stupnjeva.</p><p>- Mnogo tekućine i nešto za prigristi uvijek moramo imati na brodu. Sretni smo s kratkim uniformama, a zaštitni faktor je neophodan, posebno početkom sezone, da ne izgorimo - objašnjava Tiffany koja, kaže, ima sjajnu posadu.</p><p>- U policiji je malo žena, a posebno u pomorskoj policiji, no ovdje nas stalno potiču da radimo i napredujemo - rekla je Tiffany. S posadom smo do Krčkog mosta lovili kršitelje zakona no kako je dan bio miran, “ulovili” smo samo nesretnog Hrvata s obitelji koji će glisiranje morati platiti 500 kuna.</p><p>- Lani smo kaznili 224 upravitelja brodica koji su glisirali unutar 300 metara od obale. Njih 90 posto, nećete vjerovati, čine Nijemci - rekao je<strong> Damir Brnas</strong> (53), načelnik riječke pomorske policije. Dodao je i kako stranci najčešće nisu svjesni prekršaja koje čine, precijene se ili ne poznaju teren.</p><p>- Razumijem i da se ljudi žele opustiti, ali mora se paziti, ipak smo odgovorni za tuđe živote - govori načelnik. Odgovorni su i turisti i sami policajci, koji kažu da ih u poslu prije svega vodi ljubav, ali i želja da pomognu zajednici jer im je stalo da Hrvatska i dalje slovi kao sigurna zemlja za turiste.Ove godine su kaznili njih 50-ak.</p><h2>Ja? Ma nema šanse da sam kriv...</h2><p>- Osim glisiranja najčešće kažnjavamo plivače koji se udalje na više od 100 metara od obale ili ronioce koji rone bez bova - objašnjava Brnas. Dodao je i kako preporučuje svima koji planiraju isplovljavati da obavezno pregledaju tehničke uređaje u plovilima jer se nerijetko događaju eksplozije nasred mora zbog nefunkcionalnih uređaja, da nose dokumente i da prate vremensku prognozu.</p><p>- Zapuše nevera, a barka je zavezana konopčićem pa otplovi ili se razbije. Daskaši otplove pa ih uhvati nevrijeme. Općenito ljudi precijene svoje mogućnosti ili jednostavno ne znaju kako i što - objašnjava Predrag, a načelnik dodaje i kako podcijene i prirodu.</p><p>- No ljudi su uglavnom ljubazni i prihvate što im kažemo. Uglavnom svi shvate da kažnjavanjem njih spašavamo nekog drugog - zaključio je Brnas. I to se ispostavilo kao točno nakon što je strojar Predrag objasnio Hrvatu s početka priče što znači glisirati.</p><p>- Glisirati znači ploviti tako da se klizi površinom vode najmanjom mogućom brzinom, pri čemu ispušna cijev mora biti pod vodom. Dakle, nije do same brzine jer je ona za svako plovilo drukčija nego do toga koliko brzo možete reagirati ako vidite ‘prepreku’ u vodi - objasnio je.</p>