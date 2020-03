'Ni u stanu se ne družimo, a broj mrtvih ide prema 10.000'

Španjolska je druga u svijetu po broju preminulih nakon Italije te četvrta zemlja po broju oboljelih.

- Ovo je jako loše, čini se da nastavljamo s bingom - kaže nam 35-godišnji Gonzalo Caserón, stanovnik Madrida, u telefonskom razgovoru iz svog stana. U Španjolskoj je u subotu broj preminulih od koronavirusa skočio za 832, u najsmrtonosnijem danu od izbijanja bolesti, na ukupno 5.690 u toj zemlji. Dan ranije bilo je umrlo 769 ljudi, a slični brojevi izlaze posljednjih dana u podne kada Vlada objavljuje podatke.

U samo posljednja četiri dana život je izgubilo 3000 ljudi.

Foto: IFEMA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Poljska bolnica u Madridu priprema se za bolesnike

- U jednom trenutku će morati pasti broj preminulih, no bojim se da će ih u iduća dva mjeseca biti 10.000 - smatra Gonzalo. Već se dva tjedna nalazi u svom stanu. Do prije neki dan je snažno kašljao, te bio uplašen da se zarazio, no sada je kašalj oslabio.

- Ponekad kašljem, ali normalno, bez prevelikog napora - napominje.

U subotu je broj novooboljelih porastao za 8.190 na gotovo 72.250.

Goznalova sestra bila je u kontaktu s prijateljicom kojoj je dijagnosticiran koronavirus.

- Sestra ne pokazuje simptome, čini se da se nije zarazila, a njena prijateljica se dobro oporavlja - kaže nam.

Premda on i sestra žive u istom stanu komuniciraju preko WhatsAppa svatko iz svoje sobe, ili s udaljenosti od nekoliko metara. Na smjene izlaze na balkon gdje čitaju knjige dok sunce obasjava Madrid, najpogođeniju regiju u Španjolskoj.

U subotu ujutro je na madridski aerodrom sletio transportni avion s kutijama u kojima se nalazi 1,2 milijuna zaštitnih maski. Španjolska vlada ih je naručila iz inozemstva kako bi zdravstveni radnici u bolnicama i umirovljeničkim domovima hitno dobili opremu. Već danima apeliraju da im se pomogne dok u teškim uvjetima spašavaju živote.

Dosad je ozdravilo 12.290 osoba od ukupno 72.250 pacijenata. No cijena je visoka budući da se pri tom zarazilo oko 10.000 medicinskih sestara i liječnika. Svaki sedmi pacijent je sada zdravstveni radnik.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Stanovnici Madrida pljeskom su podržali sve zdravstvene radnike koji se bore da spase što više ljudi

Kako pristižu novi pacijenti u Madridu sve više objekata prenamjenjuju za njihov smještaj. Na velesajmu, na sjeveru grada, transformiraju se novi paviljoni. Taj veliki kongresni centar pored aerodroma pretvoren je u improviziranu bolnicu za liječenje od bolesti Covid-19. U predgrađu Leganés je u subotu pretvorena i košarkaška dvorana. Nalazi se 300 metara od bolnice od kuda će dolaziti medicinske sestre i liječnici.

„Sve je spremno da počeno funkcionirati“, izvijestila je mjesna uprava.

Na ulicama rijetki stanovnici ulaze u trgovinu s hranom, lica prekrivenih maskama, ili u ljekarne. Plavi gradski autobusi voze prazni. U srijedu je izvanredno stanje produženo do 11. travnja.

„Sretan sam što imam balkon“, kaže Gonzalo koji je od 13. ožujka samo jednom izašao iz stana, prošli tjedan kako bi kupio hranu. On i sestra mijenjaju se svaki tjedan u odlasku u kupnju. „Tko zna koliko će ovo još trajati...“, dodaje.

POGLEDAJTE VIDEO DNEVNIK IZ MADRIDA: