Još danas kiša, vjetar, oluja...

U cijeloj zemlji možemo očekivati loše vrijeme bez previše sunca, a najgore je uz obalu Jadranskog mora gdje će biti olujnog juga. Moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme...

<p>Danas će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom te vjetrovito. Lokalno obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, stoji u vremenskoj prognozi DHMZ-a. </p><p>- Krajem dana sa sjeverozapada smirivanje. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu jako do olujno jugo i južni vjetar, a prema večeri malo će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 °C, stoji zaključno u prognozi, a nešto je eksplicitniji u svojoj prognozi za HRT bio <strong>Zoran Vakula</strong>. </p><p>Vakula je upozorio da bi u samo jednom danu negdje mogla pasti prosječna količina kiše za cijeli lipanj, i to uz munje i gromove te olujno jugo i južni vjetar. Na moru bi moglo biti i valova visokih do četiri metra, što znači da će vjerojatno doći i do plavljenja nekih riva, a mjestimice su mogući i tuča i pijavice, javlja <a href="https://www.hrt.hr/621424/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-562020">HRT</a>.</p><p>Državni hidrometeorološki zavod za danas izdao i narančasto upozorenje zbog opasnog vremena za cijelu obalu, a za karlovačku je regiju zbog obilne kiše izdano žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena.</p>