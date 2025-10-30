Ubojica vukovarskog heroja slobodno šeće. Francuska je najavlju da će tražiti da mu se opet sudi, no pravnici kažu da je to teško izvedivo
Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju
Ubojica Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nakon 34 godine pronađeni prilikom ekshumacije nove masovne grobnice, stotinjak metara od zloglasnog hangara na Ovčari, slobodno živi u Beogradu. Naime, Nicoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka, kojeg su zatvorenici s Ovčare zvali Monstrum. Na beogradskom sudu dobio je status svjedoka pokajnika u slučaju Ovčara i odšetao slobodan. Tako će vjerojatno i ostati jer nema konkretnog mehanizma da ga se procesuira, a jedina je šansa da Francuska na temelju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima zatraži da se sudski postupak ponovi. 24sata razgovarala su s pravnim stručnjacima i odvjetnicima, koji se slažu da su šanse male, ali da postoje te kako bi sve bilo lakše da Haški sud i dalje postoji.
