Obavijesti

News

Komentari 18
UBOJICA SLOBODNO ŠEĆE PLUS+

Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 4 min
Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju

Ubojica vukovarskog heroja slobodno šeće. Francuska je najavlju da će tražiti da mu se opet sudi, no pravnici kažu da je to teško izvedivo

Ubojica Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nakon 34 godine pronađeni prilikom ekshumacije nove masovne grobnice, stotinjak metara od zloglasnog hangara na Ovčari, slobodno živi u Beogradu. Naime, Nicoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka, kojeg su zatvorenici s Ovčare zvali Monstrum. Na beogradskom sudu dobio je status svjedoka pokajnika u slučaju Ovčara i odšetao slobodan. Tako će vjerojatno i ostati jer nema konkretnog mehanizma da ga se procesuira, a jedina je šansa da Francuska na temelju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima zatraži da se sudski postupak ponovi. 24sata razgovarala su s pravnim stručnjacima i odvjetnicima, koji se slažu da su šanse male, ali da postoje te kako bi sve bilo lakše da Haški sud i dalje postoji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'
ŠEF KRIM POLICIJE OTKRIVA

Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'

Jean-Michel Nicolier bit će pokopan idućeg četvrtka na Memorijalnom groblju u Vukovaru, a načelnik krim policije otkrio je detalje pronalaska posmrtnih ostataka
Penava: Identifikacija branitelja je emotivna i bolna tema
MEĐU NJIMA I JEAN-MICHEL

Penava: Identifikacija branitelja je emotivna i bolna tema

Stipo Mlinarić (DP) istaknuo je kako je Nicolier branio Vukovar do kraja te je ostao iako je mogao otići. Dodao je kako ga s njim veže osobna tragedija - brat Mile koji je s njim bio u bolnici i također završio na Ovčari, te mu je poznata ta neizvjesnost i patnja
Uz Jean-Michela Nicoliera su identificirali posmrtne ostatke još trojice hrvatskih branitelja
POKOLJ NA OVČARI

Uz Jean-Michela Nicoliera su identificirali posmrtne ostatke još trojice hrvatskih branitelja

Uz njega, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci i hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025