Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju

Ubojica Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nakon 34 godine pronađeni prilikom ekshumacije nove masovne grobnice, stotinjak metara od zloglasnog hangara na Ovčari, slobodno živi u Beogradu. Naime, Nicoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka, kojeg su zatvorenici s Ovčare zvali Monstrum. Na beogradskom sudu dobio je status svjedoka pokajnika u slučaju Ovčara i odšetao slobodan. Tako će vjerojatno i ostati jer nema konkretnog mehanizma da ga se procesuira, a jedina je šansa da Francuska na temelju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima zatraži da se sudski postupak ponovi. 24sata razgovarala su s pravnim stručnjacima i odvjetnicima, koji se slažu da su šanse male, ali da postoje te kako bi sve bilo lakše da Haški sud i dalje postoji.

