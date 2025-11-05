Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Uoči posljednjeg ispraćaja svoga sina, vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, njegova majka Lyliane Fournier uputila je emotivnu poruku javnosti. Kako doznaje RTL Danas, zamolila je sve koji planiraju doći na sprovod da poštuju trenutak žalovanja i dostojanstva.

Fournier je istaknula da je riječ prije svega o pogrebu, ne o javnom okupljanju, te pozvala na smirenost i poštovanje prema obitelji i mjestu na kojem će se njezin sin konačno naći na vječnom počinku. Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova.

Ovo je sprovod, ja pokapam svoga sina - poručila je Lyliane Fournier. Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera održat će se u četvrtak, 6. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Očekuje se dolazak tisuća ljudi koji žele odati počast mladiću koji je u Hrvatsku došao iz Francuske kako bi branio grad heroj.

Jean-Michel Nicolier u Hrvatsku je stigao u ljeto 1991. godine, svega nekoliko dana nakon svog 25. rođendana. Pridružio se obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, a njegovi suborci ubrzo su ga prozvali “Francuz”. Unatoč mogućnosti da napusti grad prije njegova pada, odlučio je ostati do kraja.

Nakon što su snage JNA i srpske paravojske ušle u grad, Nicolier je ranjen i završio u vukovarskoj bolnici, odakle je 20. studenoga 1991. odveden na Ovčaru, gdje je pogubljen. Sada, više od tri desetljeća kasnije, bit će pokopan samo nekoliko kilometara od mjesta na kojem je ubijen.