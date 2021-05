Nakon jučerašnjeg nevremena u Zagrebu danas se na sjeveru zemlje očekuje pretežno sunčano, poslijepodne uz promjenjivu naoblaku. Moguć je i poneki pljusak, a ujutro kratkotrajna magla. Vjetar se očekuje većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka do 21°C prema Meteo.hr.

Na istoku zemlje očekuje se djelomično sunčano. Jutro uz više naoblake, a ponegdje i koji pljusak. Umjeren i ponegdje jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura se kreće od 10 do maksimalno 20 °C.

Na zapadu se očekuje razvedravanje i pretežno sunčano, a poslijepodne čak i umjerena naoblaka. Puhat će umjeren do jak vjetar, a ponegdje i olujna bura koja će kroz dan slabiti i okrenuti na umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža dnevna temperatura zraka u Istri i Kvarneru bit će uglavnom od 11 °C do 14 °C, a u unutrašnjosti Istre od 7 do 4 °C. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 °C.

U Središnjoj Hrvatskoj ujutro razvedravanje, a zatim pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjereno do jaka, a ponegdje i olujna bura koja će tijekom popodneva okrenuti na slab sjeverozapadni vjetar. Očekuje se najniža jutarnja temperatura od 4 do 7 °C, a najviša dnevna od 14 do 19 °C.

Dalmacija nam danas donosi pretežno vedro vrijeme, poslijepodne jedino promjenjivu naoblaku, a osobito u južnoj Dalmaciji i zaobalju. Uglavnom umjerena bura, a ponegdje u južnom dijelu i pojačana. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 °C.

Za vikend nas očekuje nestabilno vrijeme, na nekim mjestima su moguće i jake oborine sa petka na subotu.

Nedjelja će početi uglavnom suho, no poslijepodne isto tako prolazno može biti kiše i pljuskova, većinom u unutrašnjosti.