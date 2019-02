'Nije ih vidio, bio je prepijan': Autom pokosio dvoje tinejdžera

U Grabarju su iza ponoći u prometnoj nesreći ozlijeđeni 17-godišnji mladić i njegova dvije godine starija prijateljica.

Njih dvoje su hodali uz cestu, pokraj igrališta cestom koja vodi u središte sela, budući da na tom dijelu ne postoji pješačka staza. Mladić (17) je prema neslužbenim informacijama iz susjednog sela Tominovca i on je pokraj sebe gurao bicikli, a djevojka (19) je iz Grabarja i on ju je htio otpratiti do kuće. U jednom trenutku iza leđa im je naišao Passat požeških registracija. Vozač je, kažu mještani, bio pijan zbog čega najvjerojatnije nije ni mogao uočiti pješake ispred sebe. U njih se gotovo se izravno zabio.

I mladić i djevojka su zadobili teške tjelesne ozlijede. Imaju višestruke prijelome. Zadržani su na bolničkom liječenju, jedno na Odjelu traumatologije, a drugo je šok sobi, piše Požega.eu.

- Čuli smo što se dogodilo. To je bilo strašno. Taj nesretni vozač nije ni znao što je napravio tom dečku i curi jer je bio prepijan. Oni su bili su pri svijesti i jaukali od bolova i šoka – kaže nam vidno potresen mještanin Grabarja.

Cesta je na tom dijelu bila zatvorena za promet sve do završetka očevida nakon kojeg će biti poznato više detalja o samoj prometnoj nesreći.