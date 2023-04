'Nije jasno zašto se u izmjene ide hitno, koja je pozadina? Treba nam potpuno novi Zakon'

Pitam se ima li većeg poraza za jednu državu da njezino zakonodavno tijelo o vlastitim procedurama kaže jedno, a onda u praksi provodi nešto sasvim drugo. Naime, kaže se da se zakoni po hitnom postupku donose samo iznimno i to kada to zahtijevaju interesi obrane ili drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu i da to mora biti obrazloženo. E, mi u ovom slučaju nemamo ni jedno ni drugo, poručila je zastupnica Centra Dalija Orešković govoreći o donošenju izmjenu Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira po hitnom postupku.

A njima se drastično povećavaju iznosi novčanih kazni pa se tako kazne za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, kao i širenje lažnih vijesti ili vrijeđanje službenih organa, povećavaju i do 4000 eura. Iako prekršaji ostaju isti i Vlada u Zakon ni ovim izmjenama ne navodi decidirano koji su to točno pozdravi i simboli za kažnjavanje, već ostavljaju to na prosudbu policiji i sucima, Mostovci i Suverenisti naglašavaju kako je intencija kažnjavanja i drakonskog povećanja novčane kazne upravo pozdrav "Za dom spremni."

Cijela oporba se hitnoj proceduri usprotivila i tražila da se o izmjenama raspravlja kroz dva čitanja, no vladajući su to odbili kako bi se Zakon izglasao već u petak. Orešković naglašava kako opravdanog razloga za hitnu proceduru, a ni obrazloženja zašto se u nju ide, kod ovog Zakona nema.

- I sve to govori kako smo mi doista jedna invalidna demokracija. I što mi možemo? Možemo se žaliti Odboru, koji će, gle čuda, o tome odlučiti u trenutku kad će već ova rasprava biti okončana, a možda i sam Zakon već biti izglasan. Ispada da smo nemoćni obraniti se od ovakvih autoritarnih i diktatorskih tendencija - kazala je Orešković naglasivši kako Andrej Plenković sve više i češće to zloupotrebljava.

- Nekada se za HDZ govorilo da je to stranka opasnih namjera, a mi sada očito imamo i premijera opasnih namjera i postavljam pitanje koji je pravi razlog koji se skriva iza hitnog donošenja ovog Zakona - poručila je.

Zastupnik Kluba Fokusa i Reformista Damir Bajs ne slaže se uopće s ovim izmjenama nego poručuje kako treba napraviti kompletno novi Zakon nakon 46 godina. Ni njima nije jasno zašto se ide u hitnu proceduru.

- U rujnu prošle godine bila je izmjena istog ovog Zakona, kada su promijenjene kazne iz marki u eure i smanjene su. Pa se postavlja pitanje što se dogodilo u tih šest mjeseci da sad idemo u tako rigorozno povećanje? Da li je došlo do povećanja tih prekršaja? Da li se dogodila neka situacija u našem društvu, koja zahtjeva tako hitnu i brzu reakciju? A upitno je i na koji način ćemo primjenjivati ovaj Zakon, u ovom Domu se pričalo je li prekršajno djelo "Za dom spremni", a i ministar je rekao da to ovisi o mišljenju policajca i prekršajnog suda - rekao je podsjetivši kako je bilo situacija da se to kaznilo, ali i i onih kada nije.

- Ne možemo imati neko prekršajno djelo koje je ovisno o trećima. Visine kazne su u nekim situacijama iznimno visoke i neprimjerene smanjenju koje smo imali prije šest mjeseci - istaknuo je Bajs.

'Potreban je novi Zakon u novim društvenim okolnostima s novim konceptom zaštite ljudskih prava'

I zastupnica Kluba Možemo Urša Raukar Gamulin također je problematizirala forsiranje vladajućih da u izmjene idu po hitnom postupku.

- Imali ste samo sedam dana javne rasprave i potpuno ste se oglušili o dva dopisa povjerenika za informiranje, koji vam je u prvom dopisu jasno u roku trajanja javne rasprave rekao da je potrebno imati 30 dana javne rasprave jer ovo nisu same tehničke izmjene nego dapače, kao što smo i danas u Saboru vidjeli, da je za te izmjene itekako zainteresirana široka javnost. Time pokazujete, kao i obično, aroganciju i nepoštivanje institucija RH - naglasila je i, također, podsjetila na izmjene Zakona u rujnu kada kazne nisu povećali.

- Potreban je novi Zakon u novim društvenim okolnostima s novim konceptom zaštite ljudskih prava. Kažete da na njemu radi radna skupina i ponovno se to radi netransparentno da ne znamo tko u njoj sjedi - istaknula je zastupnica.

Izmjene je predstavila državna tajnica, a Mostova Marija Selak Raspudić konstatirala je kako se ministar Davor Božinović nije usudio pojaviti na raspravi o spornom zakonu.

- Tako tipično i očekivano kao prikaz vrlina hrabrosti u Plenkovićevoj vladi - dodala je i pitala koliko su se posljednje tri godine povećala prekršajna djela iz članaka 5. i 16., a za koje sada predlažu drakonske kazne.

- Kazne nisu drakonske, ni povećanja nisu drastična - istaknula je tajnica MUP-a Irena Petrijevčanin Vuksanović, a Selak Raspudić ju optužila da prešućuje MUP-ovu statistiku koja pokazuje da je došlo do drastičnog smanjenja počinjenja navedenih djela za koje se predlaže drakonsko povećanje novčanih kazni.

- Konkretno, širenje lažnih vijesti s 59 na 10, a nošenje simbola sa 61 na 34 - navela je pa državnoj tajnici za govornicom ostavila dokumente.

'Ovaj prijedlog je farsa. Što niste isključili ZDS dok se ne utvrdi istina?'

Nezavisni Ante Prkačin je poručio kako je ovaj zakonski prijedlog farsa.

- Ovo je jedan neinteligentan, proziran, ljigav način da se jedan vrlo ozbiljni povijesni prijepor riješi usput i sa strane. To je povijesni hrvatski pozdrav "Za dom spremni." Cilj je da se on riješi, umjesto znanstveno i istinom, da se jugounitarističke, srbokomunističke i partizanske laži potvrde i da jednostavno ostanemo prikraćeni za povijesnu istinu - rekao je upitavši zašto ZDS nisu isključili iz Zakona dok se ne utvrdi istina, a državna tajnica poručila kako je to vrlo složeno pitanje zbog čega je i osnovana neovisna međuresorna radna skupina koja će cjelovito sagledati ovu tematiku.

'Litva i Hrvatska su jedine gdje se kažnjava žene koje pružaju seksualne usluge, a ne i kupce tih usluga'

Švedska, Francuska, Norveška, Irska, Island, Španjolska, Kanada, navela je zastupnica Socijaldemokrata Katica Glamuzina, su zemlje u kojima se kod prostitucija kažnjava "kupce" seksualnih usluga, a ne "prodavateljice."

- Što se tiče zemalja EU, Litva i Hrvatska su jedine gdje se kažnjava žene koje pružaju seksualne usluge, a Hrvatska je pak jedina koja kažnjava samo žene - istaknula je, a Petrijevčanin Vuksanović poručila kako je i to složena problematika, za koju su svjesni da ju je potrebno regulirati.

- 21 članica EU ima legaliziranu prostituciju, zabrana je u 6. Istina je da smo Hrvatska i Rumunjska imaju kažnjavanje prostitutki i mislimo da je tome potrebno pristupiti na adekvatan i kvalitetan način i onda će i to biti dio cjelovitih izmjena kroz međuresornu radnu skupinu - kazala je.

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš naglasila je kako izmjenama Zakon sadržajno ostaje isti, da se ništa osim povećanja kazni, ne mijenja te pitala kad će doći u Sabor s novim zakonom.

- Ja se nadam čim prije, to ovisi o radnoj skupini u koju ćemo uključiti stručnjake s katedri za kazneno pravo, prekršajno, osobe s Visokog prekršajnog suda, predstavnike svih pravobraniteljskih institucija i udruga civilnog društva - rekla je državna tajnica.

'Širenje lažnih vijesti se odnosi na to da, recimo, netko na kolodvoru vikne da ima bombu, nema veze sa Zakonom o medijima'

Suverenist Marijan Pavliček upitao je tko će utvrditi je li neka vijest lažna, a Petrijevčanin Vuksanović pojasnila taj članak 16.

- Tu smo mislili da, recimo, netko na željezničkom kolodvoru glasno viče da ima bombu u ruksaku, dakle namjerno zastrašuje građane i narušava mir - objasnila je.

Vesna Vučemilović iz Kluba Suverenista istaknula je kako su kazne potpuno neprimjerene u odnosu na primanja građana, a državna tajnica naglasila kako je cilj povećanja odvraćanje od počinjenja prekršaja, a SDP-ova Andrea Marić upozorila kako je ovaj Zakon, koji propisuje prekršaj davanja alkohola mlađima od 16, u koliziji sa Zakonom o ugostiteljstvu i trgovini, u kojem se propisuje zabrana prodaje alkohola mlađima od 18.

Mostov Nikola Grmoja poručuje kako se ovim izmjenama na mala vrati uvodi verbalni delikt.

- Mi imamo kaznu za obiteljsko nasilje 40 eura, a vi uvodite kaznu za svađu u javnosti, kao i za širenje lažnih vijesti 4000 eura i kažete da nije to neki iznos. To su astronomske kazne za nešto što nitko ne može procijeniti što bi bilo širenje lažnih vijesti. Hoće li Plenković uplatiti u Državni proračun jer govori da su plaće i mirovine rasle više od inflacije? Dakle, širi lažne vijesti - kazao je.

Državna tajnica je naglasila kako nema nikakvog ograničavanja slobode govora te ponovila što je ranije rekla da se to ne odnosi na Zakon o medijima nego primjer da netko na javnom mjestu zastraši građane lažnom dojavu o bombi.

- Termin verbalni delikt je meni osobno nepoznat, morala bih guglati, ono što znam da je to nekakav povijesni kolokvijalan naziv za članak krivičnog zakon i to apsolutno ne treba adresirati na ovaj Zakon - poručila je.

Zastupnik Kluba Domovinskog pokreta Zlatko Hasanbegović poručio je kako pozadinu donošenja izmjena treba gledati u činjenici da će se u nedjelju održati komemoracija u Jasenovcu.

- A koju su bojkotirali HDZ-ovi koalicijski partneri, SDSS i stanovite udruge i pojedinci tražeći da se Kaznenim zakonom kriminalizira svako korištenje simbola ustaškog pokreta, uključujući i pozdrava "Za dom spremni." Plenkovićeva vlada je za sada izašla samo s pravno neobvezujućom odlukom jalovog tzv. Povjerenstva za suočavanje s prošlošću o kojoj ni sami članovi nisu mogli postići suglasje - naglasio je i podsjetio kako je Ustavni sud naložio 2019. da se u roku godinu dana donese novi zakon.

