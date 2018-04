Nije predvidjela što je očekuje: Vračari ukrali 3,2 milijuna kuna

Popularna vidovnjakinja i iscjeliteljica Nizama al Raisa iz Cerika u BiH u srijedu je policiji prijavila da su je tijekom noći pokrali nepoznati lopovi.

Lopovi su provalili u kuću njezine majke i odnijeli 3,2 milijuna kuna, koje je Nizama al Raisa stekla baveći se proricanjem sudbina i iscjeliteljskim liječenjem.

- Ljudi sada svašta pričaju, vjerojatno onako usput i dodaju, primjerice, da je taj ukradeni novac samo dio onoga što je zapravo imala - kaže nam prodavač u jednoj od obližnjih trgovina. Drugi dodaje kako su policija, pripadnici SIPE i istražitelji tu već danima, navodno su u tim pretragama pronašli još nekih milijun maraka.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Pokušali smo doprijeti do same proročice Nizame, zvali smo je bezbroj puta na sva tri njezina telefonska broja, ali su svi brojevi bili nedostupni. A, htjeli smo je, uz ostalo pitati, da ako već proriče sudbinu i pomaže ljudima po, doduše, njihovoj slobodnoj volji i za njihove novce, kako to da nije predvidjela krađu svog novca.

- Ma, možda je ona to naslućivala i znala ali vjerojatno ne i kada će to biti - pomalo u šali a pomalo u zbilji kaže jedan gost u kafiću obližnje benzinske crpke.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Nizama al Raisa navodno ogromno bogatstvo stekla je baveći se nadnaravnim sposobnostima i moćima, mnogi su ljudi gledajući njezine emisije na lokalnoj TV vjerovali i nadali u izliječenje svojih bolesti i rješavanje drugih osobnih problema, sve dok to Regulatorna agencija za komunikacije nije zabranila. Ona za sebe, navodno, kaže da je “doktorica za liječenje Kur’anom”. Predstavlja se kao duhovna iscjeliteljica, vidovnjakinja, parapsihologinja i bioenergičarka, uklanja uroke i skida crnu magiju, otklanja ludilo, depresiju, strah, bolove u tijelu, glavobolju, sterilitet, želučane tegobe, govorne mane i slično te štiti firme i biznismene od zla. U prijavi policiji stajalo je da su joj ukrali zlato i dokumente, no istraga je pokazala da joj ipak manjka samo novac. U policiji su potvrdili da su dobili prijavu, ali nisu htjeli navesti njezino ime.

- Po zaprimljenoj prijavi policija je poduzela i poduzima sve potrebne mjere i radnje da se ovaj slučaj do kraja rasvijetli, dakako, u suradnji s Tužilaštvom Brčko distrikta - kazao nam je Halid Emkić, šef Operativno-komunikacijskog centra Policije Brčko distrikta.