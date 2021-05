Lijepo vrijeme nas zove u prirodu, ali i roštilj. Ove izazovne godine cijeli život, pa tako i roštilj, moramo prilagoditi novim uvjetima, ali to nas neće spriječiti da nastavimo uživati. Iako se Chill&Grill prije održavao na potpuno drugačijim okolnostima, ni ove godine zabave neće nedostajati uz poštivanje svih mjera. Chill&Grill tako po prvi put dolazi u četiri najveća grada: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek na privatne partyje, a čekaju vas i brojna online iznenađenja na stranici www.chillgrill.hr.

Nećemo vam otkriti baš sva iznenađenja koja smo pripremili, a jedno je svakako da možete osvojiti pivo za svoju ekipu. Zadatak nije težak. Ako smatrate da ste pravi prijatelj, onda ćete se sigurno zauzeti za svoju ekipu i osvojiti najbolje nagrade za uživanje među svojima - Karlovačko six pack. Pokažite im da mogu računati na vas, otkrijte nam najbolju lokaciju za roštiljanje i osvojite top pivo za top ekipu. Sudjelovanje je jednostavno, dovoljno je da na karti na stranici www.chillgrill.hr označite lokaciju, ukratko objasnite zašto je baš to mjesto idealno za roštiljanje i, ako želite, priložite fotografiju s roštiljanja od prethodnih godina. Nagrađujemo 40 najoriginalnijih prijava, a natječaj traje od 7. do 31. svibnja. Prijavite se na stranici www.chillgrill.hr.

No, to nije sve. Budite odvažni i svoju ekipu ove godine prijavite na veliki nagradni natječaj Chill&Grilla. Iskoristite vikend, snimite i pošaljite video svoje ekipe (ne veći od 20 MB), osmislite joj kreativno ime i objasnite zašto je baš vaša najbolja za roštiljanje. Natječaj traje do 20. svibnja, a u svakom timu može biti 5 do 10 osoba. Dobitnici će u gradu po izboru osvojiti: privatni Chill&Grill party, DJ-a za glazbenim pultom, sve što je potrebno za roštiljanje, hranu i piće za cijelu ekipu do 10 osoba, a dobro će se zabaviti i gostujući u Chill&Grill video showu.

I zato okupite najbližu ekipu, okrenite jedan dobar roštilj u inat svim problemima koji su vas gnjavili posljednjih mjeseci. Pridružite se najpopularnijem hrvatskom gastro događaju i sve detalje pratite na platformama 24sata i službenoj stranici Chill&Grilla.



24sata Online Chill&Grill 2021. širi se diljem Hrvatske, a očekuje vas više od mjesec dana roštiljanja, dobre mjuze, konkretnih nagrada i fine klope, zato prijavite se i osvojite nagrade na www.chillgrill.hr!

Partneri projekta su Karlovačko, Mesna industrija Ravlić, Pevex, Meggle, Zvijezda i Cromaris.