Nesposoban za suđenje: Lik iz igre mu je rekao da izbode curu

Matej Šustek (24) koji je 2016. godine ubio svoju maloljetnu djevojku u Koški nije sposoban za suđenje. Tako su utvrdili stručnjaci nakon medicinsko-psihijatrijskog vještačenja.

- U Zagrebu su ga proglasili da je raspravno nesposoban. Novo vještačenje je za šest mjeseci, a dok to ne bude provedeno bit će u bolnici u Zagrebu - izjavio je Domagoj Rešetar, Šustekov odvjetnik, za Večernji list.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Suđenje se ne može nastaviti dok ne bude sposoban pratiti rasprave. Početak suđenja započelo je u rujnu prošle godine, a sudsko vijeće zatražilo je da se nad Šustekom provede psihijatrijsko, psihologijsko i medicinsko vještačenje.

Podsjetimo, Šustek je kazao sudskom vijeću da se ne osjeća krivim za ubojstvo svoje 17-godišnje djevojke. Branio se da ga je na dan ubojstva "posjetio prijatelj Michael De Santa", inače lik iz videoigrice Grand Theft Auto. Prema Šustekovoj izjavi, on mu je rekao da djevojku treba eliminirati, a "prijatelja" je optužio i za ubojstvo.

Kazao je i kako mu je Michael rekao da idući dan (u nedjelju) dođe do autobusnog kolodvora u Našicama, što je i učinio. Odjenuli su kombinezon koji je Michael donio te su se odvezli u Košku gdje su sat vremena čekali 17-godišnjakinju.

- Kada je došla, lik iz igrice je uzeo nož i zabio ga u njezinu lijevu stranu vrata... Kada je Ana počela bježati, Michael De Santa ju je nastavio ubadati - Šustek je nepovezano prepričavao događaj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prema optužnici, Matej je svoju djevojku nazvao tog dana da se nađu na kolodvoru u Našicama. Ona je sjela na bicikl i dovezla se na mjesto dogovora. Matej je izašao iz vlaka i djevojku odveo do obližnjeg silosa gdje ju je uhvatio za glavu i dva puta ubo nožem u vrat. Djevojka je pokušavala pobjeći, no on ju je uhvatio za ruke i nastavio ubadati. Nanio joj je devet ubodnih i reznih rana. Uzeo joj je mobitel i sjeo na vlak za Našice iz kojeg ga je kasnije i bacio.

Na dan ubojstva Matej je kod prijatelja ostavio rezervnu odjeću koju je zatražio oko 21 sat. Prijatelju i njegovom ocu priznao je ubojstvo, no oni nisu vjerovali sve dok idući dan nisu čuli za smrt 17-godišnjakinje. Tad su sve prijavili policiji.

Matej je krvavu odjeću i nož bacio na smetlište, što je našao bračni par koji sakuplja odjeću.

Iako je prema vještačenju proglašen nesposoban za raspravu, osječki psihijatar koji je svjedočio na početku suđenja izjavio je da je Našičanin u trenutku ubojstva mogao upravljati svojim postupcima te da je bio svjestan onoga što radi. Psihijatar je zaključio kako Matej ne boluje od od duševnog poremećaja niti ima neku psihopatologiju.