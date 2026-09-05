Nije to bio 'antihrvatski skup'. Baš suprotno, bio je to istinski domoljubni skup za Hrvatsku

Kao što je pod njegovim mandatom zatrovana Lika, tako se HDZ danima i tjednima trudio zatrovati prosvjed za Liku.

Andrej Plenković uspoređivao je taj prosvjed s novosadskom nadstrešnicom, dajući mu i time određenu "nehrvatsku" konotaciju, stranački ćaciji tvrdili su da je to "antihrvatski prosvjed", da je to oporbena histerija i ljevičarsko maslo, da ga podržavaju oni koji "ne vole Hrvatsku"...

Pa su se zbog toga jutros u povorci brojale hrvatske zastave, zato je posebno na dupke ispunjenom Trgu bana Jelačića odzvanjalo skandiranje "Hrvatska, Hrvatska", zato su branitelji morali javno dati svoju podršku, a organizatori i sudionici izričito morali dokazivati svoje domoljublje.

U zemlji u kojoj je vladajuća politika to domoljublje odavno kontaminirala, kao što je kontaminirana Lika i cijela Hrvatska.

Domoljubni ustanak

Međutim, od samog početka bilo je jasno da je upravo ovo bio domoljubni prosvjed, ustanak ljudi koji vole i brane svoje domove. Ovoga puta ne od ratne agresije, nego od otrovnog otpada koji se godinama ilegalno, pa i agresivno, dovozio u Gospić i druga mjesta diljem Hrvatske. U mandatu i pod pokroviteljstvom politike koja je ritualno prisvojila domoljublje.

Što može biti domoljubnije od obrane zemlje, vode, zraka i ljudi od otrova i zagađenja?

Pored toga, današnji prosvjed demonstrirao je još jednu vrijednost koju je HDZ uzurpirao, pogazio i omalovažio, a to je zajedništvo.

Ljudi svih profila i dobnih skupina, ljudi iz svih krajeva zemlje, čak i ljudi različitih političkih uvjerenja (osim HDZ-ovaca i klečavaca koji su odbili svoje prve subote u mjesecu podržati Liku), pridružili su se prosvjedu za zaštitu zajedničkih vrijednosti, poput čiste vode, zraka i tla.

Kao i za obranu od političke korupcije, kriminala, mafije, nebrige, laži i prevara.

Skup za Hrvatsku

HDZ je nekad koristio Gospić i Liku za rušenje SDP-ovih vlada, a danas je iz Gospića krenuo prosvjed protiv HDZ-ove vlasti koja je pokazala kakav odnos ima prema Lici, Gospiću, ali i Hrvatskoj.

Ovo je doslovno bio skup za Hrvatsku.

Ne skup za hrvatsku reprezentaciju (i Marka Perkovića Thompsona), ne skup za hrvatske generale optužene u Haagu, ne skup antivaksera, crnokošuljaša, ideologa i demagoga. Bio je to skup građana zabrinutih za budućnost ove zemlje.

Činjenica da se toj budućnosti ispriječila ova vlast, ova vladajuća stranka, njezin državni inspektor, njezine institucije koje su ignorirale vapaje Gospićana, daje ovom skupu političku komponentu i pretvara ga u skup protiv odgovornih za ekocid i katastrofu.

Vladajuća politika ostavlja otiske svojih prstiju na svim neuralgičnim točkama ove države, od kriminala u zdravstvenom sustavu, pljačke proračuna, pogodovanja interesnim skupinama, okupiranja institucija, pa do zatrpavanja Hrvatske otrovnim otpadom...

I zato je svaki ovakav prosvjed za normalnu Hrvatsku ujedno i prosvjed protiv vlasti.

Prosvjedi su važni

Andrej Plenković u svojim pokušajima diskreditiranja ovog prosvjeda izjavio je kako prosvjedi neće pomoći, već pomoći može samo Vlada. Ista ona Vlada koja ne samo da nije dosad pomagala, nego je - najblaže rečeno - odmagala.

Ali zašto su ovakvi prosvjedi potrebni, važni, a možda i neophodni?

Potrebni su onako kako su mediji potrebni, kako su potrebne nevladine udruge, kako su potrebne građanske inicijative: zato što sustav ne funkcionira, zato što su institucije okupirane, a jedna stranka kontrolira (skoro) sve mehanizme vlasti.

Zato se Plenković i HDZ toliko boje prosvjeda, strepe od medija, udaraju po udrugama, nazivaju kritičare "histeričnom oporbom" i "antihrvatskim prosvjednicima". Jer je ulica praktički postala jedini mehanizam između izbora na koji građani, ovoga puta Gospića i Like, mogu utjecati na vlasti i institucije.

Spašavanje Vlade

Zbog prosvjeda je Plenković došao u Gospić s "novom brzinom i novom dinamikom" rješavanja otpada - a ta dinamika uključuje suradnju s tvrtkom umiješanom u navažanje otpada - zato ministri ubrzavaju procedure, zato se cijela država digla na noge. Ne samo kako bi se pomoglo Gospićanima, to je gotovo nuspojava ove panike vladajućih, već kako bi pomogla Plenkoviću i njegovoj Vladi.

HDZ se već trideset i pet godina poziva na stvaranje države i činjenicu da napokon imamo državu, zanemarujući postojano pitanja o tome kakva će ta država biti. Drži građane u ulozi talaca same činjenice da Hrvati napokon, nakon stoljeća sedmog, prvi puta imaju državu (osim onih koji se pozivaju na zločinačku NDH kao svoju državu), pa upire prst optužbe u sve one koji tu državu kritiziraju.

Premda se ovdje radi o sadržaju te države.

Radi se o čistoj državi, poštenoj državi, zakonskoj državi, ustavnoj državi, zaštićenoj državi, modernoj i naprednoj državi...

I za to se prosvjedovalo danas na Trgu bana Jelačića, i to na inicijativu građana koji dolaze iz grada i regije koju HDZ oduvijek smatra svojom utvrdom.

Zato to nije bio "antihrvatski" prosvjed. Upravo suprotno, to je bio istinski hrvatski prosvjed.