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Nije zaje*ancija: ZET objavio da psi moraju platiti karte ako su veći od 30 cm. Što vi mislite?

Piše Veronika Miloševski,
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Nije zaje*ancija: ZET objavio da psi moraju platiti karte ako su veći od 30 cm. Što vi mislite?
Foto: AI
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FOTO: ILUSTRACIJA AI Posebni propisi vrijede za pse pomagače, koji se mogu voziti bez dodatne karte, uz uvjet da nose službenu opremu

Vožnja s kućnim ljubimcima u javnom prijevozu ima svoja specifična pravila kojih se vlasnici moraju pridržavati. Dok manje životinje putuju besplatno, za veće pse vrijede drugačiji uvjeti koji uključuju i kupnju dodatne karte.

Prijevoz malih životinja

Četveronožni putnici uvijek su dobrodošli u vozilima zagrebačkog javnog prijevoza, ali uz strogo poštivanje nekoliko važnih pravila. Manje životinje, poput mačaka i pasa do 30 centimetara, mogu se bez problema voziti tramvajima i autobusima. Uvjet je da se nalaze u odgovarajućoj transportnoj kutiji tijekom cijelog trajanja putovanja.

​- Svi do 30 centimetara, kao i mačke i druge male pitome životinje, prevoze se u odgovarajućoj transportnoj kutiji, a za njihov prijevoz ne treba kupovati dodatnu kartu - ističe kontrolor ZET-a Tomislav Greguranić.

Putovanje za ove male životinje potpuno je besplatno. Vlasnici samo trebaju osigurati da njihov ljubimac ne ometa druge putnike i da je kutija sigurno smještena unutar vozila.

Pravila za veće pse

Situacija je znatno drugačija kada su u pitanju psi viši od 30 centimetara. Vlasnici takvih pasa moraju unaprijed pripremiti svoje ljubimce za vožnju javnim prijevozom kako bi izbjegli neugodnosti.

​- Moraju imati brnjicu i biti na kratkom povodcu, a za njih se plaća dodatna karta prema važećem cjeniku - napominje kontrolor.

Osim plaćanja dodatne karte, vlasnici moraju paziti na ulazak u vozilo. Putnici s kućnim ljubimcima dužni su ulaziti isključivo na prednja vrata te se tijekom cijele vožnje moraju zadržavati u prednjem dijelu tramvaja ili autobusa.

Svaki putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca. Uz to, vlasnik mora posjedovati propisanu dokumentaciju za životinju te preuzima punu odgovornost za njezino ponašanje i održavanje čistoće unutar vozila tijekom vožnje.

Psi pomagači

Posebne iznimke i pravila odnose se na pse pomagače koji obavljaju važne zadatke za svoje vlasnike. U ovu skupinu spadaju psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi, ali i oni koji se tek pripremaju za ove odgovorne uloge.

Tu se ubrajaju psi u školovanju te štenci koji prolaze kroz proces socijalizacije. Svi oni tijekom vožnje moraju nositi službenu opremu kako bi putnici i osoblje znali o kakvim je psima riječ.

Pridržavanje ovih propisa ključno je za nesmetano odvijanje prometa. Poštivanjem postavljenih pravila vožnja postaje sigurnija i ugodnija za sve putnike, a izbjegavaju se nepotrebne gužve i stresne situacije.

Ovaj videozapis izazvao je mnoge komentare građana. "Vlasnici velikih pasa ne moraju gradom nositi transportne kutije, a mi sa malim psima moramo okolo sa kutijom ako želimo u tramvaj. Isto vrijedi ako želimo žicarom na Sljeme-šetat ćemo sa kutijom!", "Poštujte vi putnike i pravila prometa, dođite na vrijeme po rasporedu i držite vozila urednima. Nakon što ispoštujete nas onda možemo razgovarati o tome da moj pas mora nositi brnjicu. A što se tiče dodatne kupovine karata… ne budite smiješni.", "Super mi je taj video! Sada znamo za drugi puta kad dođemo u ZG kako sa psom. Puno hvala", "Karta za psa je pretjerivanje, pa niti za dijete i kolica ne kupuješ kartu, ne budite smiješni. Isto tako mali pas i transporter - pa niti u avionu to ne treba. Mali pas ide u ruke, u krilo, kakav transporter pobogu. Brnjica ok, ima svega - i vlasnika ludih i ludih putnika, pa bolje da je pas na sigurnom. Ne moraju ovakve brnjice, ima onih laganijih, kao guma samo. A to treba educirat i vaše vozače, a ne da izbacuju ljude i pse iz vozila".

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