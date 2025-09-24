Nijemac (52) jurio motorom na A1: Izgubio kontrolu i pao na cestu. Teško je ozlijeđen

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Bosiljevu na A1 u kojoj je teško ozlijeđen 52-godišnji Nijemac. Naime, on je oko 13 sati upravljao motorom njemačkih registracija i kretao se u smjeru Karlovca.

Zbog prevelike brzine, izgubio je u zavoju kontrolu nad motorom te je pao na cestu i udario u metalni stupić.

- Utvrđeno je da je za vrijeme vožnje nosio zaštitnu kacigu. Izdan mu je obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće - naveli su iz policije.