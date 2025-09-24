Obavijesti

News

Komentari 2
KOD BOSILJEVA

Nijemac (52) jurio motorom na A1: Izgubio kontrolu i pao na cestu. Teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Nijemac (52) jurio motorom na A1: Izgubio kontrolu i pao na cestu. Teško je ozlijeđen
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Zbog prevelike brzine, izgubio je u zavoju kontrolu nad motorom te je pao na cestu i udario u metalni stupić

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Bosiljevu na A1 u kojoj je teško ozlijeđen 52-godišnji Nijemac. Naime, on je oko 13 sati upravljao motorom njemačkih registracija i kretao se u smjeru Karlovca.

KAZNIT ĆE JE Šibenčanka ignorirala znakove za radove, upala autom u rupu pa se teško ozlijedila...
Šibenčanka ignorirala znakove za radove, upala autom u rupu pa se teško ozlijedila...

Zbog prevelike brzine, izgubio je u zavoju kontrolu nad motorom te je pao na cestu i udario u metalni stupić.

- Utvrđeno je da je za vrijeme vožnje nosio zaštitnu kacigu. Izdan mu je obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće - naveli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025