Nijemac (60) ubio dva policajca u Bavarskoj: Zatvorio se u zgradu, stigli su i specijalci

Njemačka policija priopćila je u petak rano ujutro da je uhitila 60-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubojstvo dvoje zaposlenika lokalne uprave tijekom rutinske provjere vatrenog oružja u južnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj.

Osumnjičenik je lakše ozlijeđen hicem iz vatrenog oružja tijekom uhićenja, izjavila je policijska glasnogovornica. Policija još nije utvrdila motiv ubojstava. Prema prvim saznanjima, muškarac je navodno u četvrtak poslijepodne tijekom provjere u gradu Berngauu ubio 54-godišnju ženu i 45-godišnjeg muškarca, oboje zaposlenike uprave okruga Neumarkt.

Nakon toga satima se zabarikadirao u stambenoj zgradi. Službenici su, među ostalim, provjeravali čuva li muškarac svoje vatreno oružje u skladu s propisima. Cilj provjere nije bio oduzimanje njegova oružja. Policija je opkolila zgradu i pozvala specijalizirane postrojbe. Operacija je trajala satima, a stanovnike se pozivalo da ostanu u svojim domovima ili se udalje od sigurnosnog kordona.

Tijekom višesatnog sukoba policajci su telefonski kontaktirali s osumnjičenikom i dugo ga pokušavali uvjeriti da se preda. Međutim, muškarac je ustrajao u tome da se neće predati bez otpora. „Policajci su naposljetku krenuli u akciju, pri čemu su upotrijebili i eksploziv”, izjavio je policijski glasnogovornik. „Šezdesetogodišnji osumnjičenik lakše je ranjen hicem u nogu.” Muškarac je najprije trebao dobiti liječničku pomoć.

Policija je u četvrtak navečer prvotno izvijestila da je jedan zaposlenik uprave okruga Neumarkt smrtno stradao od prostrijelnih rana. Policijski glasnogovornik poslije je potvrdio da je preminula i njegova kolegica, za koju je prvotno objavljeno da je teško ozlijeđena. „Pretpostavljamo da je preminula odmah nakon pucnjave”, rekao je glasnogovornik, navodeći okolnosti u kojima je pronađeno njezino tijelo. Oko 14 sati policija i hitne službe zaprimile su nekoliko poziva u kojima je prijavljena pucnjava. Tijelo drugog preminulog zaposlenika uprave pronađeno je izvan zgrade, izvijestila je policija.