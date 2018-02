Nijemac je nožem izbo susjeda kod Požege: 30 dana pritvora

Danny Fränkel (31), državljanin Republike Njemačke koji je u petak pokušao nožem ubiti svoga susjeda I.B. (56) u mjestu Jezero kod Čaglina nanijevši mu više ubodnih rana u predjelu prsnog koša i trbuha, nakon noći provedene u požeškoj policiji u subotu je prije podne priveden u Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Razlozi zbog kojim je došlo do sukoba između susjeda nisu utvrđeni, a policija ne može otkrivati detalje jer istraga još traje. Izbodeni muškarac nalazi se u požeškoj bolnici i stabilno je.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Fränkel je susjedu kojeg je izbo više puta nenajavljeno ulazio u dvorište. Susjed mu je rekao da to više ne radi i da mu ne dolazi u dvorište. Fränkel nije poslušao i jučer je opet došao u dvorište. Našao je susjeda u poljskom WC-u i izbo ga – rekla nam je u petak Katica Grgurić iz sela Jezero.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Nijemac je dao iskaz pred zamjenikom županijske državne odvjetnice, a zatim je prepraćen u požeški zatvor. Naime, Jadranka Đaković, sutkinja Županijskog suda u Slavonskom Brodu odredila mu je 30 dana istražnog zatvora.

- Smatram da je to primjereno s obzirom na okolnosti događaja. Policija i dalje nastavlja svoje radnje, a vidjeti će se i njegovo zdravstveno stanje. Radi se o njemačkom državljaninu koji razumije naš jezik tako da nije bilo potrebe za tumačem. Njemački konzulat je upoznat o slučaju, on je razgovarao s njima i određen mu je odvjetnik po službenoj dužnosti – rekla je sutkinja Đaković.

Susjedi su šokirani, ali ističu za Nijemca - bio je pomalo čudan.

Drugom je muškarcu ubio ljubimca i rekao: 'Pas ti je sada dobro'

- On je osobenjak i pomalo čudan, a kakav bi mogao i biti kad je iz Njemačke došao pješice prije nekoliko godina?! Svi idu u Njemačku, a on došao u ovu zapizdinu - rekao nam je Nenad Milić. On živi u susjednom Stojčinovcu, a Fränkel mu je prošli tjedan ubio psa.

Foto: Franjo Lepan/24sata Nenad Milić

- Bio sam kod susjede i vidio ga kako obija kuću svog zemljaka, Nijemca koji trenutačno nije ovdje. Susjeda ga je ponudila kavom. Popio je kavu i na odlasku mi je rekao: ‘Pas ti je sada dobro’. Nisam shvatio što mi govori. Otišao sam do svoje kuće. Pas je bio sav krvav i izboden. Uskoro je uginuo. Pozvao sam policiju, došli su i, koliko znam, s njim su obavili razgovor i pustili su ga. Bolje da nisu, eto što je sad učinio - ispričao je Milić.

Jede samo ono što proizvede sam

Podsjetimo, Fränkel je propješačio 10.000 kilometara iz rodne Njemačke preko Grčke do Hrvatske. U Jezeru je kupio staru kuću i tri jutra zemlje. Imanje je s voćnjakom platio 5500 eura. Prije tri godine nam je kazao kako se hrani samo onim što proizvede te da ima vinograd i da proizvodi rakiju od marelice.