Nijemac osumnjičen za otmicu Maddie podnio je zahtjev za raniji izlazak iz zatvora...

Osuđivani seksualni predator i prijestupnik u zatvoru je zapravo zbog droge i uskoro bi mogao van. Istovremeno nije ni počeo odsluživati kaznu zatvora za silovanje Amerikanke jer je podnio žalbu da je nezakonito izručen Njemačkoj

<p><strong>Christian Brueckner </strong>(43), koji je nedavno postao glavni osumnjičenik za nestanak djevojčice Maddie McCann, odslužio je dvije trećine kazne od 15 mjeseci zatvora koji služi zbog droge.</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p>Britanski Daily Mail donosi kako je ovaj Nijemac vjerojatno još prošli petak podnio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. </p><p>No paralelno se pojavio još jedan dokaz koji bi ga mogao jače povezati nestankom Maddie - satelitska snimka iz 2007. na kojoj se vidi njegov prepoznatljivi kombi u grmlju kraj kuće u kojoj je živio u mjestu Praia da Luz' i to samo nekoliko sati nakon nestanka malene. </p><p>Ovaj seksualni predator i pedofil ima vrlo zamršenu povijest ispresijecanu mnogobrojnim kaznenim djelima i osudama. Iako trenutačno odslužuje kaznu zatvora u Kielu u sjevernoj Njemačkoj vezanu uz drogu, nad glavom mu visi i sedmogodišnja kazna zatvora za silovanje 72-godišnje Amerikanke 2005. godine u Portugalu.</p><p>Tu kaznu nije ni počeo odsluživati. Naime, <span class="spellchecker-word-highlight">Bruecknera</span> su ranije uhitili u Italiji te izručili Njemačkoj. U zatvoru se našao temeljem europskog uhidbenog naloga. No on je podnio žalbu da je nezakonito izručen Njemačkoj. Njemački žalbeni sud zatražio je mišljenje Europskog suda pravde o svemu i dok traju žalbeni rokovi, <span class="spellchecker-word-highlight">Brueckner</span> ne može ni početi odsluživati kaznu za silovanje. </p><p>Otud i pravna zavrzlama te potencijalna opasnost da izađe iz zatvora. Ponovimo, u zatvoru je trenutačno zbog odsluživanje kazne od 15 mjeseci zbog djela vezanih za drogu. </p><p>Njemački odvjetnik koji se bavi kaznenim pravom <strong>Christian Krausse</strong> pojasnio je situaciju osumnjičenika:</p><p>- U Njemačkoj, kada netko odsluži dvije trećine kazne vezane za drogu, obično se uvjetno pušta iz zatvora. Ali u ovom slučaju postoji i presuda za silovanje zbog koje je osuđen na sedam godina zatvora. </p><p>Zato ovaj odvjetnik smatra da bi šanse da mu prihvate molbu za prijevremeno puštanje na slobodu mogle biti mršave. <br/> A snimka satelita iz 2007. koja pokazuje kamper kraj Bruecknerove kuće mogao bi biti važan dokaz. On je u samom kamperu živio između 1999. i 2006 godine, a satelitska snimka nastala je samo nekoliko sati nakon nestanka djevojčice koja se obitelji ljetovala u portugalskom ljetovalištu. </p><p>Nestala je iz apartmana dok su roditelji bili na večeri.</p><p>Portugalski istražitelj za Sun izjavio da bi ova snimka mogla biti strahovito važna: </p><p>- Ako je to kombi na istom mjestu tako brzo nakon otmice, onda bi slika mogla biti od izuzetne važnosti.</p><p>Lokalni stanovnici prisjećaju se da je u toj kući Bruckner živio s djevojkom.</p><p>Njemački istražitelji iznijeli su uvjerenje da je Maddie mrtva, iako za sada nema tragova o ostacima njezina tijela. Također, ovaj Nijemac mogao bi se povezati i s najmanje još dva slučaja nestanka djece.</p>