Nijemci identificirali dva muškarca kao odgovorne za dronove u Leipzigu

Muškarac rođen u Rusiji s latvijskom putovnicom i Bjelorus evidentiran u policijskim dosjeima, s ruskom putovnicom identificirani su kao odgovorni za operaciju s eksplozivnim dronovima na aerodromu u Leipzigu. Njemačka je jučer službeno optužila Rusiju kao odgovornu za incident 4. kolovoza 2026., piše Süddeutsche Zeitung.

- Dosadašnje spoznaje upućuju na pojedince koji su djelovali u ime ruskih državnih tijela - rekao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt i opisao ih kao agente niže razine.

Istražitelji smatraju da je muškarac rođen u Rusiji s latvijskom putovnicom povezan s ruskom obavještajnom službom.

Foto: Axel Schmidt

On je, kako se čini, krajem srpnja ušao u Njemačku preko berlinske zračne luke, a potom je unajmljenim automobilom otišao prema Leipzigu. Dva dana prije neuspjelog napada, osumnjičenik je ponovno napustio Njemačku, također zrakoplovom iz Berlina.

Na mjestu događaja pronađeni su i DNK tragovi koji su istražitelje doveli do drugog osumnjičenika. Genetski materijal otkriven je na jednom od dronova, s unutarnje strane limenke napunjene eksplozivom te na anteni. Antena je bila pričvršćena za stablo u blizini zračne luke kako bi pojačala signal za dronove kojima se upravljalo mobitelom.

Usporedba tragova s europskim bazama podataka otkrila je podudaranja u Litvi i Finskoj. Tako su vlasti došle do Bjelorusa koji je u raznim zemljama već bio evidentiran zbog drugih kaznenih djela.

Istražitelji su uspjeli rekonstruirati i njegov ulazak u Njemačku te izlazak iz nje. Osumnjičenik, koji ima i rusku putovnicu, ušao je u zemlju s talijanskom turističkom vizom. Prema službenim podacima, dokument mu je krajem travnja izdan u talijanskom veleposlanstvu u Minsku.

Odgovor iz Rusije

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je pozvalo na razgovor njemačkog otpravnika poslova u Moskvi da bi opovrgnulo"potpuno izmišljene" optužbe Njemačke o tomu da Rusija stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle prošlog mjeseca.

- Berlin se namjerno upustio u očitu provokaciju usmjerenu na eskalaciju napetosti u rusko-njemačkim odnosima. Postupci njemačkih vlasti naići će na snažan odgovor - priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.