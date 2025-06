Nik Titanik oslobođen optužbi: Karikaturama nije uvrijedio bivšeg člana Uprave Dinama

Nikola Plečko poznatiji kao Nik Titanik nepravomoćno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu oslobođen optužbi da je svojim karikaturama uvrijedio bivšeg člana Uprave Dinama Krešimira Antolića.

Kako je u svojem obrazloženju kratko naveo raspravni sudac, ocijenio je da je u ovom slučaju potrebno primijeniti članak 148a Kaznenog zakona koji kaže da nema protupravnosti odnosno kaznenog djela ako je počinitelj njegova obilježja ostvario u "znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djela ili javnoj informaciji, u obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu ili obrani nekog prava, a to je učinio u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga".

Podsjetimo, karikaturista je zbog njegovih karikatura i popratnog teksta objavljenih u 24sata zbog uvrede tužio nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke i bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić. Sporne su tri karikature, izrazi "pandur" i "druker".

Iznoseći obranu Nikola Plečko kazao je da je opće poznato da je karikatura najjače sredstvo javne kritike.

- U ovom konkretnom slučaju privatnog tužitelja nisam osobno poznavao već mi je bio interesantan isključivo zbog svog javnog položaja, a to je, u to vrijeme, bilo mjesto člana Uprave GNK Dinamo, zasigurno najvažnijeg i najpoznatijeg kluba u Hrvatskoj - rekao je, između ostalog, optuženi Nikola Plečko iznoseći obranu.

Naglasio je da karikatura sama po sebi ukazuje na neka društvena zbivanja ili pojave na pretjeran način, preuveličavanjem s obzirom da i dolazi od riječi, glagola caricare, koji u talijanskom jeziku znači pretjerivati.

Zagreb: U hotelu Westin održana Skupština GNK Dinamo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ona je provokativna, puno puta jako eksplicitna te je, kao takva, najjače sredstvo javne kritike. Svako društvo koje drži do sebe njeguje karikaturu upravo kao takvu, a sve javne osobe koje su na položaj došle svojim djelovanjem moraju biti spremne na javnu kritiku - rekao je Plečko.

Privatnu tužbu Antolić je podnio još krajem svibnja 2020. godine. Uz propala mirenja u postupku je dosad ispitan samo Antolić i to u prosincu 2023. godine. On je tada uvodno rekao da nema nikakvih problema sa slobodom izražavanja pa tako ni karikaturama.

- Zbog toga predmet ove tužbe nisu karikature koje su objavljene prije pa ni poslije ovih spornih. Krajem ožujka 2020. bio sam član Uprave kluba. Bilo je to vrijeme korone te je klub donio odluku o smanjenju dohodaka za sve zaposlenike kluba, kako za Upravu, kojoj su najviše smanjena primanja, tako i za trenera i igrače. Zbog toga smo, ne samo ja, nego i ostali članovi Uprave, bili izvrgnuti medijskom linču. Nazivalo me se raznim pogrdnim imenima, a u 24sata objavljene su karikature u kojima me se prikazuje kao "drukera", naziva "pandurom" i crta kao produžetak Mamićeva debelog crijeva - kazao je Antolić.

Napomenuo je i da igrači, kao ni tadašnji trener Nenad Bjelica, prvotno nisu pristali na smanjenje zbog čega su, smatra, i bili pod medijskim pritiskom.

- Osim što su me karikature i tekst uznemirili, povećali su histeriju dijela navijača na društvenim mrežama prema meni jer se utakmice nisu igrale - dodao je Antolić.

Bilo je to za njega vrlo teško razdoblje, izvanredna situacija, a osobito ga je pogodilo što su karikature uznemirile i njegovog danas pokojnog oca, dugogodišnjeg invalida i velikog "Dinamovca", kao i njegovu djecu.

Uz narušeno dostojanstvo, Antolić je trpio, navodi, i psihofizičke posljedice jer su mu karikature prouzročile tjeskobu i nesanicu, a nije sklon tabletama.

Detaljno obrazloženje presude stranke će dobiti u pisanom obliku nakon čega se mogu žaliti. Nakon što presuda postane pravomoćna izračunati će se trošak postupka, a uobičajeno ga plaća onaj tko je izgubio.