TRI GODINE SUDSKOG SPORA

Nik Titanik oslobođen optužbi za uvredu i klevetu bivšeg čelnika Dinama karikaturom

Piše Antonela Šaponja,
Optužbe su se odnosile na tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina 24sata krajem ožujka 2020. godine, u kojima je koristio izraze “pandur” i “druker”

Nakon gotovo tri godine sudskog postupka, brojnih održanih i odgođenih ročišta, viši sud odbio je žalbu privatnog tužitelja Krešimira Antolića, nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke i bivšeg čelnika GNK Dinamo, kao neosnovanu te potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Nikola Plečko (NikTitanik), karikaturist 24sata, oslobođen optužbi za uvredu i klevetu. Optužbe su se odnosile na tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina 24sata krajem ožujka 2020. godine, u kojima je koristio izraze “pandur” i “druker”.

Sud je u presudi objavio da je "nedvojbeno da inkriminirane karikature predstavljaju problematiziranje teme od javnog interesa, rada i djelovanja rukovodstva GNK Dinama, najvećeg kluba u zemlji i simbola Grada Zagreba, te bi svako sankcioniranje komentiranja, problematiziranja i kritike istog sadržaja predstavljalo povredu prava na slobodu izražavanja, zajamčenog Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

TUŽIO PRIJE PET GODINA Bivši čelnik Dinama tužio Nika Titanika zbog karikatura: 'Bio sam izvrgnut medijskom linču'
Karikaturist je u obrani objasnio da se inkriminirane karikature ne odnose na privatnog tužitelja osobno, već isključivo na funkciju koju je tada obnašao, a to je funkcija člana Uprave i jedne od najznačajnijih osoba u GNK Dinamu.

- Time je prvostupanjski sud pravilno ocijenio da je kritika usmjerena na djelovanje javne osobe, odnosno da su inkriminirane karikature objavljene u okviru javnog djelovanja privatnog tužitelja, što je i sam privatni tužitelj potvrdio svojim iskazom - stoji u presudi.

Dodali su da je radnja okrivljenika učinjena u kontekstu novinarskog izražavanja i s ciljem javne kritike aktualnih društvenih događaja.

- Tom presudom je spriječen i, nadam se, trajno eliminiran pravni presedan koji je mogao ugroziti sve buduće slučajeve u kojima se kritiziraju djela javnih osoba čime bi značajno bile ugrožene medijske i demokratske slobode u Hrvatskoj te ograničen slobodni rad svih karikaturista, humorista, satiričara, stand-up komičara, fotomontažera i drugih sličnih umjetnika, ali i svih novinara koji kritički pišu o javnim osobama i temama važnim za javnost - objasnio je Plečko.

