'Oluja je za mene najveće etničko čišćenje na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata'

Vučić je o pitanju proslave Oluje rekao da nema ništa protiv toga da je Milošević bio tamo. Ali, navodi, Srbija se neće uvlačiti u priču... Pričao je o nekakvom etničkom čišćenju, Srebrenicu ni spomenuo nije

<p>Jedno od pitanja novinara na konferenciji za medije srbijanskog predsjednika <strong>Aleksandra Vučića</strong> bilo je o tome što misli o odlasku <strong>Borisa Miloševića</strong> u Knin te o napisima hrvatskih medija koji pišu kako se Miloševića u Srbiji kritizira.</p><p> - Oluja je za mene najveće etničko čišćenje na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Neka mi netko kaže ako ima veće, ima u Aziji, ima u Africi, ali u Europi nema. Trudio sam se da nijednom riječju ne kažem ništa loše o onome i onima koji su odlučili otići na proslavu Oluje. Mi smo imali komemorativni skup, dan žalosti, a oni su odlučili otići na proslavu dana pobjede. Ja sam prije razgovarao s <strong>Miloradom Pupovcem,</strong> nismo se usuglasili. Mislim da su trebali donijeti odluku u dogovoru i sa Srbijom i sa Srpskom - kazao je Vučić novinarima te naglasio kako je u zadnjih šest mjeseci u hrvatskim medijima napisano 1014 tekstova protiv njega te kako je to sve smišljeno.</p><p>Govoreći o nekakvom etničkom čišćenju, nije ni spomenuo Srebrenicu.</p><p>Zaboravio čovjek.</p><h2>'Srbiju nećete uspjeti uvući u proslavu Oluje'</h2><p>Na pitanje o kritikama hrvatskih medija kaže da samo treba vidjeti je li ijedan hrvatski medij rekao išta o komemoraciji.</p><p> - Nažalost i u Srbiji postoje mediji koji misle da će biti više 'in' ako se dodvore zagrebačkoj čaršiji. Nikada nisam, niti ću pružiti podršku za čin veličanja i svečanog obilježavanja Oluje, to se ne slavi. Srbiju nećete uspjeti uvući u proslavu Oluje. To što želite da kažemo da Oluja nije zločin, ja nikada neću reći. Možete mi glavu skinuti to neću reći - bio je odriješit Vučić.</p><p>Komentirao je odlazak Borisa Miloševića u Knin.</p><p> - Da me natjerate da dam podršku za taj čin, niti hoću niti mi pada na pamet. Ako su htjeli pokazati da ih ne interesira stav Srbije, to su uspjeli - rekao je predsjednik Srbije, nekadašnji istaknuti član Srpske radikalne stranke i jedan od najbližih suradnika ratnog zločinca Vojislava Šešelja.</p>