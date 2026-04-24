EKSKLUZIVNO
NIKAD VIĐENE FOTKE 7 dana nakon Černobila Zagrepčani ispraznili frižidere u Nami
Reaktor 4 eksplodirao je u nuklearnoj elektrani Černobil 26. travnja 1986. godine u 1:23 minute. Bila je to jedna od najvećih svjetskih katastrofa. Greenpeace je 2006. u izvješću objavio da je od radijacije i kontaminacije poginulo 100 tisuća ljudi. Zagrebački radio 101 prvi je u Jugoslaviji objavio informaciju o nukleranoj katastrofi. Znanstvenica Alica Bauman potom je danima obavještavala javnost o tome zbog čega su je htjeli uhititi. Sedam dana nakon toga snimljene su ove fotografije iz zagrebačke Name. Građani su u strahu ispraznili frižidere sa smrznutim proizvodima.