NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
Kao kuriozitet, u Bljesku je došlo do najvećeg zarobljavanja. Na kraju operacije predalo se 1500 Srba
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Operacija je započela u 05:30 ujutro iz tri smjera: s istoka, zapada i sjevera. Zahvaljujući faktoru iznenađenja i nadmoći u tehnici, hrvatske snage su brzo probile neprijateljske linije
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Hrvatska vojska i policija su dnevno napredovali i do 20 kilometara
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
2. svibnja do popodneva, većina teritorija bila je pod nadzorom HV-a. Preostale neprijateljske snage kod Pakraca predale su se 4. svibnja.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Kao odmazdu za poraz, vođa pobunjenih Srba Milan Martić naredio je raketiranje središta Zagreba kasetnim bombama ("zvončićima") 2. i 3. svibnja, pri čemu je poginulo sedam, a ranjeno više od 200 civila.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL