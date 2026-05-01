HEROJI BLJESKA NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca