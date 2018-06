Nikada nije kasno za dječje igre: Ti loviš!

Svake godine tijekom cijelog svibnja pet vrlo kompetitivnih prijatelja igra igru lovice koju su započeli još u prvom razredu osnovne škole. Već 30 godina uspijevaju nastaviti igru unatoč godinama, zemljopisu i „okolnostima odraslih“ poput poslova, bolesti, braka i djece. Međutim, ove godine se igra podudara s vjenčanjem jedinog neporaženog igrača, što bi ga moglo konačno učiniti lakom metom. No, on zna da oni dolaze…i spreman je. Ovim zabavnim i djetinjastim običajem kojeg se pridržavaju tek jednom godišnje učvršćuju svoje prijateljstvo i postaju odgovorniji odrasli ljudi.

Temeljena na istinitoj priči, komedija kompanije New Line Cinema „Ti loviš!” pokazuje koliko daleko su neki ljudi spremni ići kako bi pobijedili.

Zvjezdanu glumačku postavu čine Ed Helms (franšiza „Hangover”, „We’re the Millers”), Jake Johnson („New Girl”), Annabelle Wallis („The Mummy”), Hannibal Buress („Neighbors”), Isla Fisher („Now You See Me”), Rashida Jones („Parks and Recreation”), Leslie Bibb („Iron Man 2”), Jon Hamm („Baby Driver,” „Mad Men”) i Jeremy Renner („The Hurt Locker,” „The Town,” franšiza „The Avenger”).

Scenarij za film „Ti loviš!” napisali su Rob McKittrick („Waiting”) i Mark Steilen („Mozart in the Jungle”), priču potpisuje Mark Steilen, na temelju članka iz The Wall Street Journal naslova „It Takes Planning, Caution to Avoid Being It,” Russella Adamsa. Film su producirali Todd Garner i Mark Steilen, a Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter i Hans Ritter su izvršni producenti.

TI LOVIŠ!, u distribuciji Blitz filma, u kinima možete pogledati od 28. lipnja.

Pogledajte trailer:

