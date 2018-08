"Nikakvoga sukoba interesa nema, ne vidim ništa sporno"

Premijer Andrej Plenković boravi u Berlinu, gdje se susreo s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a nakon sastanka dao je izjavu za medije.

Komentirao je i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o ponovnom pokretanju postupka protiv ministra financija, Zdravka Marića, kao i nastavku postupka protiv njega.

Upitan jesu li on i Vlada namjerno dezinformirali javnost, Sabor i Povjerenstvo kad je riječ o sastancima u Vladi, Plenković je odgovorio: "Apsolutno ne."

Cijela ta tema u trenutku kad kreće kriza zahtijevala je jako puno sastanaka i konzultacija, a što se mene tiče, nebitno je piše li u nekom dokumentu da su održana dva ili tri sastanka. Bitno je temeljito stjecanje uvida u problem i savjetovanje stručnjaka kako to riješiti. Kad je riječ o ministru Mariću, teorije o nekakvom sukobu interesa nema, ne vidim što bi to bilo sporno. Povjerenstvo će to razmatrati, ali ne vidim iz svega ovoga da ima bilo čega novoga i spornoga, rekao je Plenković, javlja N1 Televizija.

Upitan je li on zvao Danijela Klobučara, kojega je u svjedočenju USKOK-u spomenula bivša ministrica gospodarstva, Martina Dalić, na sastanke sa skupinom Borg u Vladi, Plenković je potvrdno odgovorio. "Jesam, tu nema nikakve mistifikacije. Imamo skupinu, ne kako je vi zovete, nego grupu ljudi koja je imala posebna znanja koja drugi u okviru državne uprave nisu imali, i tu se nalazi odvjetnik kojeg sam ja osobno pozvao jer ga poznajem", rekao je Plenković.

Plenković je komentirao i sastanak sa sindikatima i radnicima brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

- Današnji sastanak je, po mom sudu, bio vrlo otvoren i dobar. Došli su baš svi predstavnici koji su željeli, bez obzira jesu li radnici ili sindikati. Ponovio sam da je i za ovu Vladu brodogradnja izrazito važna grana. Uljanik nije bilo društvo u poteškoćama u vrijeme kad smo pristupili restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta i kad su vlasnike promijenili i Brodosplit, Brodotrogir i 3. maj. Sad se u Uljanik nalazi u poteškoćama. Vlada je bila svjesna toga i dali smo jamstvo za sanaciju, tzv. rescue aid. To je nešto što je regulirano i europskim propisima. Sustav je takav da se treba konzultirati s Europskom komisijom. Ono što smo dali je jamstvo od 716 milijuna kuna, važno je da javnost, radnici i sindikati znaju da je zahvaljujući tom jamstvu osigurano funkcioniranje svih društava u okviru Uljanik grupe za sedam mjeseci. Vlada će imati svoju ranije planiranu sjednicu u puli 13. rujna, gdje ćemo kao temu imati hrvatsku brodogradnju i kako ići s njom da ona bude održiva i da uloga države bude zakonita i dobronamjerna - rekao je Plenković.