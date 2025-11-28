Nikola Grmoja: Svoju misiju sam ispunio. Sjednica Odbora za pravosuđe bit će u ponedjeljak

Članovi saborskog Odbora za pravosuđe upoznali su se s povjerljivim dokumentom koje je čelnik tog Odbora Nikola Grmoja dobio od Uskoka, a vezan za kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog sida Mirtu Matić koju je za tu funkciju predložio predsjednik države Zoran Milanović. Do ponedjeljka, za kada je sazvao sjednicu Odbora, Grmoja kaže da se s dokumentom mogu upoznati i ostali zastupnici koji žele, jer o istoj trebaju glasati u Saboru. Podsjetio je kako sjednicu Odbora nije želio sazvati dok se svi članovi i zainteresirani ne upoznaju sa sadržajem dokumenta, a osim članova odbora to je za sada učinila i nekolicina zastupnika.

- Svoju misiju sam ispunio, jer su SDP i lijeva oporba željeli da saslušanje kandidatkinje bude prije nego Uskok nama odgovori. To sam odbio jer sam smatrao da je puno važnije da dobijemo sve informacije o kandidatkinji. Informacije smo dobili, one nisu ohrabrujuće za kandidatkinju - kazao je Grmoja.

Navodi kako je lijeva oporba pokušala sve da saslušanje kandidatkinje bude prije nego što u Odbor dođu informacije iz Uskoka. Tvrdi i kako to odgovara i HDZ-u koji ga je u četvrtak napadao.

- U tijeku je politička trgovina oko ustavnih sudaca, veleposlanička mjesta, predsjednika Vrhovnog suda tako da ni SDP-u ni HDZ-u ne odgovara moje inzistiranje da se ključne pozicije u pravosuđu imenuju ljudi ne po političkoj liniji nego koji su potpuno čisti i bez repova - poručio je Grmoja.

Stava je kako je ovime ljevica pokazala da je nevjerodostojna.

- Kad je bilo riječi o imenovanju Turudića za glavnog državnog odvjetnika tada su smatrali da je nedostatan te funkcije jer se sastajao s Mamićem i jer je lagao. I ja sam tada isto to smatrao i smatram i dalje, ali sada kada je u pitanju netko koga predlaže Zoran Milanović onda više to nije bitno. Služe se raznim lažima i napadaju me kako bi se prikrilo da je ova kandidatkinja u biti kompromitirana u potpunosti - poručio je Grmoja.

Podsjeća kako je, lijeva oporba i pisano tražila da Odbor za pravosuđe odluku donese bez informacija koje mogu teško kompromitirati kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda koju je predložio Milanović. Naveo je kako nije htio sazvati sjednicu odmah po zahtjevu SDP-ovaca i Možemovaca nego je iskoristio mogućnosti Poslovnika da sjednicu sazove u roku od osam dana kako bi se odluka Odbora za pravosuđe o kandidaturi za predsjednicu Vrhovnog suda donijela na temelju informacija.

- Nisam prekršio rok od 8 dana utvrđen Poslovnikom za sazivanje sjednice, a u istom roku ipak sam uspio od USKOK-a ishoditi važne informacije o spornoj kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. Moj politički manevar je bio motiviran i na senzibiliziranje javnosti na ovu temu, a koliko je stvar ozbiljna pokazuje kako me zajednički napada i HDZ i SDP. Obje stranke su na isti način naviknule kadrovirati kompromitirane osobe na najvažnije položaje u pravosuđu. Nećete tako lako gospodo, dok sam ja predsjednik Odbora za pravosuđe - zaključio je Grmoja.