Nikolina i Marko su za svadbu unajmili tramvaj: Napravili smo show u Zagrebu, ljudi su trubili

Mladi bračni par u subotu je postao glavna atrakcija u Zagrebu, a privukli su i brojne znatiželjne poglede. Naime svoje su slavlje zbog sklopljenog braka započeli vozeći se tramvajem...

<p>Plesali smo i pjevali toliko da smo se bojali da ćemo u jednom trenutku iskočiti iz tračnica, šale se <strong>Marko Ranitović</strong> (30) i <strong>Nikolina Vihnanek</strong> (29).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Vjenčali se u tramvaju</strong></p><p>Mladi bračni par u subotu je postao glavna atrakcija u Zagrebu, a privukli su i brojne znatiželjne poglede. Naime svoje su slavlje zbog sklopljenog braka započeli vozeći se tramvajem.</p><p>- Imamo mali stan baš kod okretišta Dubec i nije nam bilo zgodno pozvati sve goste tamo. Tako smo se dosjetili zanimljive ideje da iznajmimo tramvaj koji će nas prevesti od crkve do sale - objašnjavaju.</p><p>Tramvajem su se vozili sat vremena, od okretišta Dubec do Glavnog kolodvora, prolazeći tako skoro cijeli grad.</p><p>- Ruta nam je bila od okretišta Dubec - Kvatrić - Šubićeva - Džamija - Draškovićeva - Branimirova - Vukovarska - Savska -Vodnikova - Glavni kolodvor, gdje smo izašli - kažu.</p><p>Ipak, to nije bio prvotni plan.</p><p>- Prva ideja je bila da nas tramvaj ostavi na Glavnom trgu, ali kako je centar još uvijek oštećen zbog potresa, dio do sale na Tkalči smo hodali. Bez obzira na to bilo nam je prezabavno - kaže Nikolina. </p><p>Tramvaj su iznajmili na web stranici ZET-a, a sat vremena vožnje košta oko 2700 kuna.</p><p>- Iz ZET-a su bili baš ljubazni, sve smo se dogovorili s njima, tako da je sve bilo baš onako kako smo zamislili - kažu.</p><p>Vesela ekipa tako je u koloni nakon vožnje krenula put sale, a cijelo su vrijeme pjevali i plesali uz tamburaše koji su svirali pjesme po njihovim željama.</p><p>- Nas skoro stotinu zabavljalo se nasred ulice. U jednom smo trenutku stali da otplešemo svoj prvi ples, a prolaznici su nas slikali i pljeskali nam - kaže Marko.</p><p>Mladenci su se na Zrinjevcu ukrcali u fijaker, a svita ih je s tamburašima dočekala ispred sale.</p><p>- Ljudi su nam trubili, zaustavljali nas, pljeskali. Napravili smo show u Zagrebu - smiju se mladenci.</p><p>Ipak, kažu da ništa ne bi prošlo tako veselo da nije bilo tamburaša i dobrog vozača ZET-a.</p><p>- U tramvaju je bilo tisuću stupnjeva, baš smo se svi kuhali, a oni su svirali kao da sutra ne postoji. Ispunili su nam svaku želju, od Bijelog Dugmeta do Dinamove himne - držali su atmosferu cijelo vrijeme, a vozač se zazao s nama, bio je baš super - kažu.</p><p>Svadbu su planirali na današnji dan, ali zbog korone su je odgodili na početak prosinca. Kada su su mjere popustile, svadbu su vratili na prvotni datum i sve organizirali u samo dva tjedna.</p><p>- Organizirali smo prijatelje i obitelj i stvarno smo sretni da su skoro svi došli, iako smo im javili samo dva tjedna ranije - kažu.</p><p>Nikolina i Marko zajedno su već sedam godina, a upoznala ih je zajednička prijateljica koja im je bila i kuma na vjenčanju.</p><p>- Nisam je nikad pitao za službeni dejt, već smo se tako čuli s vremena na vrijeme. U jednom trenutku smo se dopisivali po sedam sati u komadu i onda smo oboje skužili da tu ima nešto više od samog prijateljstva - kaže Marko.</p><p>Medeni su mjesec planirali u Parizu, ali zbog korone nažalost neće na njega moći otići.</p><p>- Najvažnije nam je da smo odradili svadbu, a ostalo ćemo lako. Otići ćemo vidjeti naše hrvatske ljepote i tako se provesti - kažu.</p><p>Svadba se održala prema svim epidemiološkim mjerama, a potrajala je do dugo u noć.</p>