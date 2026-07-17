Nina Obuljen Koržinek: Zorica Vitez ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj etnologiji

Ministrica je u brzojavu sućuti navela da je hrvatska znanstvena i kulturna javnost izgubila jednu od svojih najpredanijih istraživačica i promicateljica tradicijske kulture, koja je tijekom više od četiri desetljeća uspješno povezivala znanstveno istraživanje i kulturnu praksu.

Istaknula je kako je Zorica Vitez tradicijsku kulturu razumjela kao živ i dinamičan dio suvremenoga društva, čije se značenje neprestano obnavlja u zajednicama koje je njeguju i prenose.

Nakon studija etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Zorica Vitez cijeli je radni vijek provela u Institutu za etnologiju i folkloristiku, gdje je bila ravnateljica od 1986. do 1999. godine te znanstvena savjetnica.

Znanstveni rad posvetila je istraživanju običaja, odnosu tradicijske i suvremene kulture, metodologiji etnoloških istraživanja te predstavljanju tradicijske kulture na sceni i u medijima.

Terenska istraživanja provodila je u Hrvatskoj, Slovačkoj i Austriji, prikupivši vrijednu etnografsku građu koju je pohranila u dokumentaciji Instituta. Rezultate svojih istraživanja objavila je u više autorskih i koautorskih knjiga te brojnim znanstvenim i stručnim radovima.

Uz znanstveni rad istaknula se i popularizacijom etnologije surađujući s radijem i televizijom, pišući stručne i novinske tekstove, organizirajući folklorne priredbe te pripremajući velike etnografske izložbe.

Od 1992. bila je stručna i umjetnička ravnateljica Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, kojoj je dala novi koncept, razvijajući je u tematski i interaktivni festival otvoren različitim načinima predstavljanja kulturne baštine. Njezinim zalaganjem Međunarodna smotra folklora, u suradnji s Ministarstvom kulture i Gradom Zagrebom, dobila je status nacionalnog festivala.

Za svoj znanstveni i stručni doprinos primila je brojna priznanja, među kojima Državnu godišnju nagradu za znanost, Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Nagradu Hrvatskog etnološkog društva "Milovan Gavazzi" za životno djelo, Nagradu Grada Zagreba te nagradu Hrvatskog društva skladatelja "Franjo Ksaver Kuhač".