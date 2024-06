Nina Skočak: Predsjednički izbori? Ne razmišljam zasad o tome, a za dalje ćemo vidjeti...

Iznenađenje europskih izbora je Nina Skočak (26), čija je lista po broju osvojenih glasova na šestome mjestu od njih 25, koliko ih je sudjelovalo na izborima za Europski parlament. Iako nije izborila mandat, lista joj je osvojila 4,06 posto glasova, a njezino ime zaokružilo je 22.280 birača, čime se ne mogu pohvaliti ni pojedini iskusni političari.

24sata: Iako niste uspjeli osvojiti mandat u Europskom parlamentu, najveće ste iznenađenje ovih izbora kao anonimka u mainstream politici. Što je po vama glavna poruka ovih izbora?

Najveća poruka ovih izbora jest da se mladi konačno moraju uključiti u politiku i da nas političke stranke moraju konačno doživjeti kao ozbiljne kandidate. Politika ne smije biti rezervirana samo za sredovječne muškarce. Mladi mogu uistinu puno toga pridonijeti. Vidimo u Francuskoj kao glavne kandidate za premijera jednog 30-godišnjaka i drugog od 28 godina. U Hrvatskoj je to znanstvena fantastika, odnosno misaona imenica. Naša budućnost i politika neće moći opstati bez mladih i ovo je doslovno apel za političke stranke: "Doživite nas!".

24sata: Uspjeli ste doprijeti do mladih, kojima ste se zapravo u kampanji obraćali, no kako komentirate malu izlaznost građana na birališta, jer Hrvatska je i po tome na začelju EU?

Smatram da je izlaznost sramotna. Nažalost, o europskim politikama se još dovoljno ne komunicira u medijima, političari sva svoja jaja stavljaju u istu košaru, odnosno na nacionalne izbore, ne komuniciraju dobro što rade u Europskom parlamentu. Recimo, 99 posto ljudi, kad im kažete ime nekog hrvatskog eurozastupnika, nemaju pojma čime se ti ljudi bave i kako funkcioniraju europske institucije. Htjela bih reći da je nužno uvesti građansko i političko obrazovanje u škole, širiti interes za Europsku uniju kroz same medije te da se hrvatski političari počnu više osvrtati na svoj rad u europskim institucijama.

24sata: Iza sebe ste, po broju preferencijalnih glasova, ostavili mnoge etablirane stranke i poznate europarlamentarce. Imate puno više preferencijalnih glasova od iskusnih političara koji su uspjeli do mandata s nešto više od 1000 glasova. Kako to komentirate?

Ne iznenađuje me to puno. Nažalost, ljudi su me osuđivali da sam tiktokerica, influencerica, kao da je to nešto loše i posprdno, a u realnosti kad pitate većinu mladih ljudi oni ne znaju tko su Dubravka Šuica, Karlo Ressler, Fred Matić, ali većina mladih zna da radim u Bruxellesu i s Europskom komisijom, da sam radila u parlamentu itd. Politiku nisam počela komunicirati prekjučer, nego europsku politiku godinama komuniciram na društvenim mrežama. Ovaj rezultat nije samo odraz kampanje posljednjih mjesec i pol, nego mojeg dugoročnog truda u tom području, što ljudi koji me prate znaju i prepoznaju. To je nešto što možda dolazi kao šok tradicionalnim političarima, ali smatram da oni prvenstveno moraju biti influenceri, odnosno moraju imati utjecaj na svoje birače. Drago mi je da sam pokazala da doista imam utjecaj na ljude koji me prate, pa i na biračko tijelo.

24sata: Razmišljate li o uključivanju u nacionalnu politiku na nekim od idućih izbora? Imate li ambiciju za predsjedničke izbore, lokalne ili...?

Razmišljamo sad o tome kao lista, možda da napravimo neko formalnije tijelo, ali prvo se svi moramo odmoriti. Ovo je za nas bilo ekstremno zahtjevno. Nismo stranka i svi imamo poslove koje smo radili osam ili devet sati uz kampanju. Užasno je teško i iscrpljujuće, kad niste karijerni političar, voditi takvu kampanju. O predsjedničkim izborima za sada ne razmišljam, a za daljnji politički angažman ćemo još vidjeti.