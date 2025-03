Ninčević Lesandrić objavila: 'Imamo rok od 90 dana za uklanjanje bespravne kuće'

DORH je, kako ekskluzivno saznajemo, prije nekoliko dana preuzeo svu dokumentaciju vezanu uz spornu kuću za odmor u vlasništvu obitelji Ivane Ninčević Lesandrić, nezavisne kandidatkinje za županicu, koja je sagrađena bez građevinske dozvole. Pod povećalom je nekadašnja ispostava Ureda državne uprave Omiš jer je u trenutku izdavanja kategorizacije kako bi se kuća mogla iznajmljivati za to bio odgovoran Ured državne uprave Omiš, a kasnije je, promjenom zakona, došlo pod nadležnost županije.

Podsjetimo, suprug bivše saborske zastupnice Mosta je 3. rujna 2019. podnio Uredu državne uprave Omiš zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za kuću za odmor. Pritom je priložio Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno prazan papir iz travnja 2019., te mu je na temelju toga 3. listopada 2019. godine izdano privremeno rješenje, samo dan ranije nego li je 4. listopada 2019. donesen novi zakon koji prebacuje nadležnost izdavanja rješenja s Ureda državne uprave na županiju. Ivana Ninčević Lesandrić u to je vrijeme bila članica Odbora za turizam koji je radio na spomenutom zakonu.

Iza izdavanja kategorizacije, neslužbeno doznajemo, stajao je službenik (ime poznato redakciji) koji je u to vrijeme imao aktivan obrt za čišćenje turističkih objekata te istražitelji gledaju je li došlo do kakvog udruživanja.

- Ističem da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu na temelju ovih vijesti (objavljenih u medijima, op.a.) formiralo kazneni spis i nalogom odredilo provođenje izvida radi pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja i ocjene da li se u konkretnom slučaju radi o kaznenom dijelu za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti - rekli su iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu još prošlog tjedna.

Ivana Ninčević Lesandrić u srijedu je objavila da je njezin suprug dobio Rješenje Državnog inspektorata vezano uz kuću u Katunima koje kaže da imaju 90 dana da je uklone.

"RJEŠENJE O RUŠENJU KUĆE 10 DANA NAKON PRVE OBJAVE U MEDIJIMA. Kao što sam najavila da ću objaviti sve činjenice koje se dogode vezane uz kuću u Katunima, evo nakon što su Rješenje Državnog inspektorata najprije dobili neki mediji, sada je stiglo i mojem suprugu.

Rok za uklanjanje kuće je 90 dana. U ovom postupku ne postoji žalba, nego je u roku od 30 dana moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Kao što vidite država može biti brza kad želi. Prva objava o kući u Katunima bila je 24.2., a Rješenje o rušenju je napisao 5.3., dakle sve se može u deset dana", napisala je na Facebooku te nastavila 'Doduše ne prema svima jednako, al možda je to znak da će od sada tako raditi prema svima, kako bi to i trebalo biti. Za bespravnu gradnju koju je izvršila moja obitelj ne tražim opravdanja i protekciju u zakonskom postupanju. Neka bude što mora biti jednako prema svima. Koje korake će i u kojem roku pokrenuti moj suprug, objavit ću kad za to dođe vrijeme. A kad je u pitanju moja politička borba, ona se nastavlja još snažnije i jasnije. Rok isteka HDZ-ove vladavine Splitsko-dalmatinskom županijom je 18. svibnja 2025. Kad ih srušim, njihovom protuzakonitom klijentelizmu i korupciji isteći će rok jednom zauvijek. I neće dobiti pravo na žalbu ni pred kim. Ili ćemo svi biti jednaki pred zakonom ili je ovo država privilegiranih kojima Državni inspektorat ne smije zaviriti u 'papire' iako cijela javnost zna da ih nemaju, jer ih i ne smiju imati", dodala je.