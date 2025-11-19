Nino Raspudić: Hrvatska nije pobijedila 1945. godine!

Saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao je na N1 televiziji paket tri zakona: o prostornom uređenju, o gradnji i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Premijer Andrej Plenković tvrdi kako je cilj tih zakona spriječiti devastaciju prostora i suzbiti nezakonito građenje. Međutim, oporba ne vjeruje u to. SDP i Možemo naglašavaju da se radi o Privatizaciji 2.0 te najavljuju bitku na sudovima i institucijama ako zakoni u konačnici budu uvedeni.

"Ono što se događalo oko javnih rasprava nešto govori. Ako je došlo oko 1700 primjedbi, uglavnom od struke, a na oko 400 njih je odgovor 'primljeno na znanje, ali se odbija', tu nešto jednostavno nije jasno. Čemu žurba, zašto nije bilo sustavnije javne rasprave? Zašto se ignorira struku", zapitao se Raspudić.

"Ne treba ovo zamagljivati, nije to Privatizacija 2. Kad čujem priču Možemo o krupnom kapitalu, to kod dijela građana stvara otpor u smjeru 'evo ih, opet su protiv kapitalizma'. Nažalost, urbano planiranje i struka su odavno degradirani, a ovdje naslućujemo nastavak toga, jer se vide pukotine koje mogu zaobići prostorni plan", dodao je.

"Ono što znamo je da zakon vrijedi jednako za sve i za to se zalažemo, ali ovdje postoje svete krave i to je u ovom slučaju priuštivo stanovanje", upozorio je. Naglasio je da u Hrvatskoj ne nedostaje građevinskog prostora.

"Na vrh glave nam je tih svetih krava i iznimaka za koje ne bi trebala vrijediti urbanistička struka ili poslovni planovi. Mogu se pojaviti i problemi da ako ima 51 posto vlasništva, investitor može manjinskog vlasnika izvlastiti i dovesti u nepovoljniju poziciju", naveo je.

"U Saboru ćemo dati amandmane na to i konstruktivne primjedbe, s nadom da će se do drugog čitanja neke stvari ispraviti. Ali, činjenica da se tijekom javne rasprave nije slušala struka, sugerira da stvar nije čista. Vladajući nisu bili skloni poslušati oporbu i njezine kritike", ustvrdio je.

Europska komisija sugerira članicama Europske unije da se učini nešto po pitanju cijena nekretnina.

"Problem mogu riješiti samo ponuda i potražnja. Svaka intervencija države je povećala cijene, kao što smo vidjeli u slučaju APN-a. U tom smislu, država ne treba intervenirati, no na drugoj strani, država mora intervenirati i staviti na tržište stanove i prostore u svom vlasništvu. Kao i gradovi", istaknuo je Raspudić.

"Evo, imali smo zgradu Vjesnika, koja se koristila kao skladište, umjesto da se urede prostori i daju u najam ili nešto tako korisno. Na kraju smo dobili zgarište i javni interes je na gubitku", dodao je.

Osvrnuo se i na polaganje vijenaca u Dunavu prije Dana sjećanja. Predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata antifašista (VeDRA) Ranko Britvić kazao je da se radilo o odavanju počasti svim žrtvama, pri čemu je spomenuo da Hrvatska počiva na antifašizmu i da je Hrvatska pobijedila 1945. godine. Raspudić se ne slaže s tim.

"Hrvatska nije pobijedila 1945., pobijedio je Winston Churchill, on je istinski antifašist. Mi smo dobili totalitarni sustav na 45 godina i morali se kroz rat boriti da izađemo iz njega. Kad netko u Saboru kaže da je Hrvatska utemeljena na antifašizmu, počet ću replicirati da to nije istina i da je temelj Banovina Hrvatska", zaključio je Raspudić.