Malčanski brijač preminuo je u požarevačkom zatvoru, robijao je zbog otmice i silovanja curice

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski brijač, preminuo je u četvrtak u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu.

On je bio prvi čovjek koji je u Srbiji osuđen na doživotnu kaznu, samo 20 dana nakon što su uveli novi zakon kojim je omogućen doživotni zatvor.

Njega su osudili zbog otmice i silovanja djevojčice iz Niša.

Obitelj djevojčice koju je oteo i mučio Jovanović od novinara Kurira čula je da je on preminuo.

Zatečena majka samo je kratko rekla: "Stvarno? Nisam znala, sad čujem...nije mi ugodno što ovo čujem."

- Zatečena sam. Neka mu je laka zemlja, i ako mi je oteo i mučio dijete. Ovaj događaj ne ublažava našu bol - dodala je.

Ona kaže da je Jovanović, kakav god, ipak bio čovjek i da je zbog toga s jezom primila ovu vijest.

- On je u zatvoru bio kratko, očekivala sam da duže bude tamo. Nakon svega što je napravio. Neću reći kćeri što se dogodilo jer je ne želim šokirati i znam da bi se ona opet vratila u ono stanje nakon otmice. Evo i ja sada imam opet taj isti osjećaj, kao tih dana dok smo tragali za njom. Ne mogu reći da mi je drago, on je bio čovjek kao i svi drugi, jako me pogodila ova vijest - kazala je ona.

- Njegovo puštanje na slobodu predstavljalo bi rizik po novu žrtvu, a ovo je jedina kazna koja će ga spriječiti da ponovo izvrši isto djelo - navela je sutkinja Višeg suda u Nišu, prilikom obrazlaganja presude.

Utvrđeno je da je djelo učinio sa predumišljajem, svjestan da je žrtva dijete, da su njegova djela bila zabranjena i protupravna. Od otežavajućih okolnosti sud je uzeo u obzir njegovu raniju osuđivanost, da je Jovanović višestruki specijalni ponavljač djela koji je jedanaest puta osuđivan, a u zatvoru je bio više od 25 godina. Nije prvi put da je njegova žrtva dijete, a ovo društvo je samo pokušalo, ali nije uspjelo postići svrhu kažnjavanja.

Ne samo da je djelo ponovio, već je tokom njegovog izvršenja pokazao upornost, surovost i po trajanju i po posljedicama. Ovo je najteže djelo jer je dijete oteto, upornost je pokazao brojnim silovanjima, a surovost jer je dijete sa sobom vodio dok nije otkriven, ponavljao je silovanja nad izmučenim, gladnim, iscrpljenim i povrijeđenim djetetom.

Čak i nakon devet dana, kada je djevojčica bila ošišana do glave, sa ogrebotinama, žuljevima i hematomima i tada ju je silovao. To je ostavilo na nju i velike psihičke posljedice. U završnoj riječi se ispričao, rekao da se kaje, ali to sud nije prihvatio kao iskreno. On je pokazao da boravak u zatvoru od 25 godina nije utjecao na njega, po proteku kratkog vremena je ponavljao djela.

Iz zatvora je izašao u prosincu 2018. pa je ponovo bio u zatvoru do ožujka 2019. godine ali je djelo ponovio. Njegovo puštanje na slobodu bilo bi rizik za novu žrtvu, ovo je jedina kazna koja će ga spriječiti da ponovo izvrši isto djelo – rekla je lani sutkinja Savić.

