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NIS opet traži odgodu američkih sankcija: U pitanju i nastavak opskrbe preko JANAF-a

Piše HINA,
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NIS opet traži odgodu američkih sankcija: U pitanju i nastavak opskrbe preko JANAF-a
Foto: Amir Hamzagic/ATAImages
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Naftna industrija Srbije (NIS) uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 31. srpnja, dokad vrijedi prethodna dozvola, javila je u ponedjeljak Radio-televizija Srbije (RTS)

Kompanija, u većinskom ruskom vlasništvu, podnijela je zahtjev američkom Uredu za kontrolu inozemne imovine (OFAC) koji bi i hrvatskom Jadranskom naftovodu (JANAF) omogućio opskrbu sirovom naftom NIS-ove rafinerije u Pančevu.  Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarske kompanije MOL-a s ruskom tvrtkom "Gaspromnjeft" o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također vrijedi do 31. srpnja.

Washington je početkom 2025. uveo sankcije ruskom energetskom sektoru, uključujući NIS zbog ruskog udjela.

Srbijanska vlada potpisala je 16. lipnja dioničarski ugovor s MOL-om o budućem upravljanju NIS-om. Taj ugovor, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta od 56,15 posto, omogućit će mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

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Preduvjet je da OFAC prethodno odobri dogovor MOL-a i Gazpromnjefta o promjeni vlasništva.

Srbija bi u tom slučaju mogla kupiti dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz zajamčen rad pančevačke rafinerije od najmanje deset godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja sankcija.

Srbijanska vlada trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a, a 13,98 posto pripada manjim dioničarima i zaposlenicima.

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