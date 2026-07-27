NIS opet traži odgodu američkih sankcija: U pitanju i nastavak opskrbe preko JANAF-a

Kompanija, u većinskom ruskom vlasništvu, podnijela je zahtjev američkom Uredu za kontrolu inozemne imovine (OFAC) koji bi i hrvatskom Jadranskom naftovodu (JANAF) omogućio opskrbu sirovom naftom NIS-ove rafinerije u Pančevu. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarske kompanije MOL-a s ruskom tvrtkom "Gaspromnjeft" o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također vrijedi do 31. srpnja.

Washington je početkom 2025. uveo sankcije ruskom energetskom sektoru, uključujući NIS zbog ruskog udjela.

Srbijanska vlada potpisala je 16. lipnja dioničarski ugovor s MOL-om o budućem upravljanju NIS-om. Taj ugovor, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta od 56,15 posto, omogućit će mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

Preduvjet je da OFAC prethodno odobri dogovor MOL-a i Gazpromnjefta o promjeni vlasništva.

Srbija bi u tom slučaju mogla kupiti dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz zajamčen rad pančevačke rafinerije od najmanje deset godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja sankcija.

Srbijanska vlada trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a, a 13,98 posto pripada manjim dioničarima i zaposlenicima.