Naftna industrija Srbije podnijela je novi zahtjev američkom OFAC-u za produženje licence koja istječe 16. lipnja, ističući važnost stabilne opskrbe domaćeg tržišta energentima.
NIS zatražio produženje licence
Naftna industrija Srbije (NIS) uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 16. lipnja, do kad vrijedi prethodna licenca, izdana u travnju, objavio je NIS na svojoj mrežnoj stranici. Kompanija, u većinskom ruskom vlasništvu, podnijela je zahtjev Uredu za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. lipnja. U zahtjevu se naglašava "značaj redovitog rada NIS-a za urednu opskrbu domaćeg tržišta, napose u svjetlu stanja na svjetskom tržištu nafte". Istodobno, NIS ukazuje na "odmakle pregovore o promjeni vlasničke strukture NIS-a", za šta je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu.
Također, NIS zahvaljuje "svim domaćim i inozemnim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije".
Prethodno je u travnju OFAC produžio operativnu licencu NIS-u za za 60 dana koja istječe 16. lipnja. Do tog datuma je OFAC u međuvremenu produžio i licencu za pregovore Gaspromnjefta i MOL-a o prodaji većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.
Američka administracija je uvela sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. godine, a poslije više odgađanja 9. listopada stupile su na snagu i sankcije NIS-u upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Licenca je u međuvremenu nekoliko puta produžena.
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