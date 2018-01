'Tko pokušava destabilizirati Vladu, ne misli dobro državi'

Nisam čuo što je rekao Darko Milinović jer sam bio na sjednici Predsjedništva Sabora, ali smirio bih strasti, rekao je predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

Napomenuo je da čelnog čovjeka NP "Plitvička jezera" predlaže ministar, a ne Vlada, na prijedlog stručnog povjerenstva.

- Dakle, to je bila odluka stručnog povjerenstva, da se radi o najstručnijem i čovjeku koji bi najkvalitetnije trebao raditi taj posao. Kolega Milinović, koliko mi je poznato, nije se složio s tim izborom i zato je podnio ostavku. Razgovarat ćemo oko toga i mislim da u ovim trenucima kad Hrvatska ima dobre ekonomske pokazatelje i kad smo prvi put u suficitu, ali i kad imamo ozbiljne izazove pred sobom oko nagodbe vezane uz Agrokor i situacija sa Slovenijom, mislim da treba smirivati tenzije i da treba uvijek javno dobro biti ispred pojedinačnih stavova i mišljenja - rekao je Jandroković.

Vjeruje se da će ova “epizoda” biti vrlo brzo provedena kraju.

- To nije nešto zbog čega bi trebalo dizati paniku. Razgovarat ćemo i tražiti najbolja rješenja, ali trebam naglasiti da u odabiru kadrova kao što je mjesto čelnog čovjeka Nacionalnog parka "Plitvička jezera" prioritet ima stručnost u odnosu na ostale karakteristike predloženih ljudi. Javni interes i javno dobro je ono na čemu inzistira vrh HDZ-a, ako hoćete i Vlada, pa morat će se svi prilagoditi tome i prihvatiti takve stavove - poručio je Jandroković.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na pitanje može li to stvoriti probleme unutar HDZ-a, uzvraća:

- Neće to stvoriti nikakve probleme, HDZ je stabilan bez obzira na sve pokušaje sa raznih strana da se HDZ destabilizira - ustvrdio je.

Jandroković napominje i da će HDZ držati većinu stabilnom sigurno do 2020. godine.- U ovom trenutku bilo tko tko pokušava destabilizirati Vladu ili vladajuću većinu sasvim sigurno ne misli dobro Hrvatskoj - kazao je.

Tvrdi da u HDZ-u ne postoji struja koja pokušava destabilizirati Andreja Plenkovića već da možda postoje nezadovoljni pojedinci koji smatraju da nisu ispunjene osobne ambicije pa onda iz tog razloga dižu tenzije.

- Svatko tko želi dobro HDZ-u ne bi u ovom trenutku išao na izazivanje bilo kakvih unutarstranačkih nestabilnosti - jasan je Jandroković.

O najavi povratka Tomislava Karamarka kaže da nema nikakvih spoznaja te ističe da su to samo medijska nagađanja.

- Kao što su rekli neki naši politički konkurenti “Hrvatska raste pa nema razloga za povratak na staro” - poručio je Jandroković.

Nakon optužnice koja je podignuta protiv HDZ-ovog župana Alojzija Tomaševića Jandroković očekuje od njega da sam podnese ostavku. U slučaju da do toga ne dođe Jandroković poručuje:

- Onda ćemo o tome razgovarati na stranačkim tijelima, ali vjerujem da će biti dovoljno mudrosti s njegove strane i da će to učiniti - zaključio je.

Ćorić nije htio komentirati Milinovićeve izjave

Nakon završetka sjednice Vlade, ministar zaštite okoliša i energetike izašao je iz Vlade dobro raspoložen unatoč paljbi ličkog župana Darka Milinovića koju je sasuo na njega i nazvao ga kvazihadezeovcem te poručio da vodi proesdepeovsku politiku.

Ministra smo zaustavili da nam komentira cijelu situaciju, no nije htio.

- Nemam što komentirati, uopće nema razloga za to - rekao nam je s osmijehom Tomislav Ćorić i, unatoč našem inzistiranju, sjeo u auto.

No, napravio je samo krug oko Vlade i ponovno se vratio u Banske dvore.

Sabor počinje s radom 17. siječnja

Na početku rada Sabora održat će se sjednica Odbora za Ustav i poslovnik na kojoj će saborska većina predstaviti prijedlog izmjena poslovnika.

- Ideja je da ga donesemo u prvim tjednima zasjedanja, a paralelno s poslovnikom i Etički kodeks koji je već dugo predmet razgovora, što bi doprinijelo da rasprave u Saboru budu efikasnije i kvalitetnije - rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Saborski zastupnici na posao se, nakon mjesec dana odmora, vraćaju 17. siječnja. Rad će tradicionalno započeti aktualnim prijepodnevom na kojem će premijer i ministri odgovarati na pitanja zastupnika.

Arsen Bauk (SDP) nada se da će izmjene poslovnika biti donesene u dogovoru s oporbom.

- Ne očekujem da će rasprave biti mirnije nego da će možda biti strukturiranije. U svakom poslovniku će biti prilike da zastupnici izreknu svoja mišljenja samo je pitanje što to neće biti u 9:30 nego u 11:20 - izjavio je.

Krešo Beljak (HSS) u radu Sabora očekuje da će se stvari mijenjati na bolje.

- Očekujem da se izmjenama poslovnika opoziciji neće zabraniti da govori - poručio je.

Kazao je kako je HSS-u u budućnosti bitno da se promijeni sustav, no to kaže, nije moguće dok je HDZ na vlasti , jer to njima ne odgovara.

Božo Petrov (Most) od izmjena poslovnika očekuje da saborske rasprave budu konstruktivnije.

- S druge strane ne želim da se kroz poslovnik ušutka saborske zastupnike. S obzirom kakvo su ponašanje pokazali zadnja dva mjeseca u Saboru i to bi se moglo očekivati. Nadam se da do toga neće doći - rekao je.

S obzirom na sve probleme koje imaju Plitvička jezera, apartmanizaciju zbog koje možemo izgubiti naš nacionalni biser, komentirati svađu unutarstranačku oko uhljebljivanja, mislim da nema smisla, rekao je Božo Petrov (Most).

- Bilo bi stvarno čudo i presedan da radi toga budu parlamentarni izbori, a kako su krenuli ono će radi toga napraviti parlamentarne izbore. Očito im cijela Hrvatska nije dovoljna - izjavio je.

Taritaš: 'Nikome nije sporno što je HDZ odlučivao tko će biti ravnatelj'

Anka Mrak Taritaš (Glas) nije htjela komentirati zbivanja unutar HDZ-a. No, u ovom slučaju ipak postoji nešto što joj je zasmetalo.

- Nikome nije bilo sporno da je HDZ odlučivao tko će biti ravnatelj NP Plitvička jezera, da nije bio kriterij stručnost, da nije bio kriterij netko tko se s tim bavi. I to nikome nije problem, meni je - rekla je.