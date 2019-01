'Nisam ih iznuđivao 12 godina, oni mi duguju 1,5 milijuna kn'

Jednomjesečni istražni zatvor Zoranu M. (51) određen je kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo. Sumnjiče ga da je dvanaest godina iznuđivao bračni par iz Zagreba i od njih izvukao 1,5 milijuna kuna. Zoran M. u utorak se poslijepodne u prisustvu odvjetnika javio u sjedište kriminalističke policije u Heinzelovoj u Zagrebu. Uhitili su ga i predali pritvorskom nadzorniku.

Nakon što je proveo noć u policijskoj jedinici za zadržavanje, u srijedu ujutro ispitali su ga u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu koje vodi slučaj. Kako doznajemo, nije se branio šutnjom, nego je aktivno iznosio obranu. Oštro je odbacio sve optužbe te, navodno, ustvrdio da supružnike poznaje godinama, da je M. N. (62) doista posudio novac i da nema govora o prijetnji. Nakon saslušanja na Županijskom sudu u Zagrebu prevezli su ga u zatvor u Remetincu.

Krajem prošle godine zagrebačka policija pohvalila se dovršenim kriminalističkim istraživanjem u kojemu su prijavili dvoje ljudi zbog iznude. Uz Zorana, prijavu je dobio i Branko S. (67), koji je u njegovo ime preuzeo novac u jednom kafiću u zagrebačkoj Ilici. Sve je počelo, sumnja policija, 2006. godine, kad je iznuđivač počeo prijetiti M. N. i njegovoj supruzi N. N. (49) te njihovoj djeci. Maltretirao ih je i govorio im da će ih sve isprebijati ako mu ne vrate dugove. Koristio je klasične “kamatarske” metode pa je, između ostalog, prisiljavao M. N. da dolazi u njegov stan u Zagrebu, gdje mu je prijetio vatrenim i hladnim oružjem.

Sve je to činio kako bi ga prisilio da mu mjesečno predaje novac, što je on i činio, u strahu za svoj i život svoje obitelji. Kako bi potkrijepio prijetnje da će nauditi njihovoj djeci, koja su živjela u BiH, saznao je gdje stanuju te je roditeljima slao fotografije iz mjesta njihova boravka uz prijeteće poruke. Tako je uspio prisiliti oca da potpiše izjavu o nepostojećem dugu u visini od 198.900 eura, a potom ga je tužio na sudu radi neisplate duga. U tom je postupku Općinski građanski sud u Zagrebu u travnju 2014. godine donio presudu zbog ogluhe u Zoranovu korist. Prema toj presudi, koju je zagrebački Županijski sud potvrdio u svibnju 2015. godine, žrtva ne samo da mora isplatiti Zoranu oko 1,5 milijuna kuna s kamatama, nego mu treba nadoknaditi i parnični trošak od 40.531 kunu!

Ugovor o zajmu sklopljen je u lipnju 2011. godine, a M. N. se njime obvezao vratiti spomenuti novac najkasnije do prosinca iste godine. Presuda zbog ogluhe donesena je jer tuženik nije u zakonskom roku od 30 dana odgovorio na tužbu, a nije se pojavio ni na dva ročišta zakazana u postupku. Policajcima je objasnio kako se nije pojavio na sudu u strahu za svoj život i živote svoje obitelji.

Naime, prije ročišta Zoran bi ga kontaktirao i zaprijetio mu da će ga ubiti ako dođe na sud. Osim toga, stoji u prijavi, prijetnjama je prisilio i suprugu oštećenog da kod javnog bilježnika potpiše izjavu o preuzimanju nepostojećeg duga u visini od 125.000 eura od supruga. Jamstvo za povrat duga trebala je biti prodaja zemljišta na Jadranu u vlasništvu njezine obitelji. Tako ih je navodno kontaktirao i u rujnu prošle godine te tražio da mu isplate 4000 eura. N. N. je dio novca u iznosu od 2000 eura predala njegovu pomagaču u kafiću. On je tom prilikom uhićen, no nakon ispitivanja pušten je da se brani sa slobode. Pokušali smo stupiti u kontakt sa žrtvama, no oni nisu željeli razgovarati.